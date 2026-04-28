Tarot tuần này: Sư Tử lạc quan tiến về phía trước, Kim Ngưu cẩn thận "cháy ví"

HHTO - Bước vào tuần mới, những biến chuyển trong công việc và tình cảm đang dần lộ rõ. Cùng lật mở những lá bài Tarot để xem thông điệp từ “vũ trụ” đang đem lại cho 12 cung Hoàng đạo những chỉ dẫn gì nhé!

Bạch Dương

Khoảng thời gian đầu tuần của Bạch Dương khá cân bằng và ổn định, không có nhiều biến động. Mọi chuyện diễn ra như bình thường và nằm trong tầm kiểm soát. Từ khoảng thời gian giữa tuần trở đi, Bạch Dương bắt đầu có động lực phấn đấu nhiều hơn, muốn giải quyết và làm mọi chuyện một cách nhanh chóng, rõ ràng, minh bạch. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến sở thích, đam mê; Bạch Dương như được tiếp thêm năng lượng vậy.

Một số Bạch Dương có khả năng bắt đầu một vài thứ mới trong giai đoạn này. Một số khác có khả năng bước vào mối quan hệ mới hoặc bắt đầu yêu đương, thích thầm ai đó. Khi có động lực từ tình cảm, cảm xúc Bạch Dương có thể sẽ hơi vội vàng nên cũng cần cẩn thận và kỹ lưỡng hơn nhé!

Kim Ngưu

Kim Ngưu cùng với những dự định và kế hoạch đã được tính toán từ trước có thể khiến mọi sự trong tuần này diễn ra suôn sẻ và theo đúng ý định, mong muốn đã đề ra. Mọi việc đều được xử lý một cách nhanh chóng và gọn gàng khiến Kim Ngưu cảm thấy hài lòng về bản thân.

Từ giữa tuần trở đi, có khả năng Kim Ngưu sẽ chi tiêu khá nhiều cho một sở thích nào đó. Điều này khiến ví tiền của Kim Ngưu cạn đi rõ rệt và cần phải chắt bóp khi về cuối tuần. Một vài Kim Ngưu có thể nhận được lời khen ngợi, tán dương trong công việc hoặc từ đối tượng tình cảm.

Song Tử

Tuần này Song Tử có khả năng đối diện với một tình huống nào đó khó đưa ra sự lựa chọn hoặc phân xử rõ ràng, dứt khoát; khiến Song Tử có xu hướng trì hoãn và kéo dài thời gian. Một vài Song Tử đối diện với nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên lại không yêu thích bất kỳ một phương án nào. Nhưng rốt cuộc Song Tử cũng cần phải thích nghi với hoàn cảnh và buộc phải đưa ra lựa chọn tối ưu trong trường hợp này.

Một vài Song Tử có tin không mấy vui trong công việc hoặc tình cảm. Đây có thể là một dự án nào đó không thành công, một kế hoạch không đạt mục tiêu như những gì đã đề ra hoặc cảm thấy thất vọng, tủi thân trong mối quan hệ tình cảm.

Cự Giải

Cự Giải bắt đầu tuần mới với những dự định mới và kế hoạch mới. Một vài Cự Giải sẽ cảm thấy rất ăn rơ, phối hợp tốt với những người bạn học hoặc đồng nghiệp. Một vài Cự Giải khác cần cố gắng nhiều hơn để theo kịp những đối tượng đang làm việc khá tốt trong đội nhóm của mình.

Trong khía cạnh tình cảm, Cự Giải đón nhận nhiều tin tức tích cực. Ví dụ như một khoảng thời gian tận hưởng niềm vui bên cạnh người thương hoặc bản thân chủ động nhiều hơn trong việc phát tín hiệu tình cảm, tán tỉnh, cưa cẩm ai đó.

Sư Tử

Sư Tử ở trong trạng thái hoàn toàn tự tin, vui vẻ và thoải mái ngay từ đầu tuần. Có thể một tin tức nào đó đến, khiến Sư Tử cảm thấy thỏa mãn và vô cùng tự hào về bản thân. Cũng có thể là dư âm của một niềm vui từ tuần trước còn đọng lại sang đầu tuần này.

Khoảng thời gian giữa tuần, Sư Tử có khả năng bắt đầu một điều mới, dấn thân vào một hành trình mới, trải nghiệm những thứ mới. Tinh thần lạc quan tiến về phía trước giúp Sư Tử đi nhanh trong khoảng thời gian tuần này và thậm chí còn thu hoạch nhiều kết quả bất ngờ, tốt hơn cả mong chờ, dự định.

Xử Nữ

Xử Nữ có một quãng thời gian vui vẻ, yên bình, đầm ấm bên cạnh gia đình và người thân. Một vài Xử Nữ sẽ liên kết nhiều hơn với gia đình. Một vài Xử Nữ sẽ có thông tin liên quan đến phần thừa kế, hoặc phần thừa kế này là bố mẹ được thừa kế từ ông bà.

Xử Nữ xử lý mọi việc trong tuần hầu hết là do bản thân tự nỗ lực, tự chủ. Tuy nhiên điều này không tránh khỏi khiến Xử Nữ cảm thấy chạnh lòng và cô đơn. Một vài Xử Nữ khác lại đón nhận khoảng thời gian tận hưởng, hạnh phúc trong tình cảm với đối tượng yêu đương của mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo