Horoscope 20/4 - 26/4: Bạch Dương điều chỉnh hướng đi, Cự Giải cần dứt khoát

HHTO - Tuần cuối tháng 4 không còn là giai đoạn “chạy nhanh”, mà là lúc nhóm cung đầu vòng hoàng đạo phải rà soát lại lựa chọn, khi sai một bước có thể kéo theo nhiều hệ quả.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Bạch Dương bước vào tuần này với cảm giác chững lại rõ rệt sau giai đoạn tăng tốc trước đó. Một kế hoạch tưởng chừng đang đi đúng hướng có thể xuất hiện điểm bất hợp lý, buộc bạn phải xem xét lại thay vì tiếp tục lao về phía trước. Đây không phải dấu hiệu tiêu cực, mà là cơ hội để chỉnh hướng trước khi đi quá xa.

Trong công việc, chòm sao này nên dành thời gian rà soát tiến độ, đặc biệt là những phần đã làm nhanh trước đó. Một chi tiết nhỏ bị bỏ qua có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối. Với học tập, đây là tuần cần ôn lại và hệ thống hóa kiến thức thay vì học mới. Trong tình cảm, một khoảng lặng nhỏ có thể xảy ra, không phải vì mâu thuẫn mà do cả hai cần thời gian riêng.



Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu bước vào tuần sinh nhật với một sự thay đổi nhẹ về tư duy: bạn bắt đầu muốn kiểm soát tốt hơn những gì thuộc về mình, đặc biệt là tài chính và công việc. Một quyết định liên quan đến tiền bạc hoặc chi tiêu có thể xuất hiện, yêu cầu bạn cân nhắc kỹ thay vì hành động theo thói quen.

Trong công việc, đây là tuần phù hợp để củng cố vị trí hiện tại thay vì mở rộng. Những việc bạn làm đều đặn trước đó bắt đầu cho thấy kết quả. Với học tập, sự kiên trì tiếp tục là lợi thế, nhưng cần tránh tâm lý “đủ rồi” mà bỏ lỡ cơ hội cải thiện.

Song Tử (21/5 - 20/6)

Song Tử có một tuần mà mọi thứ diễn ra khá nhanh, đặc biệt là thông tin và các mối quan hệ. Bạn có thể nhận được nhiều lời đề nghị, lời mời hoặc cơ hội hợp tác, nhưng không phải cái nào cũng phù hợp. Một lựa chọn sai đầu tuần có thể khiến bạn mất thời gian về sau.

Trong công việc, Song Tử nên ưu tiên chất lượng thay vì số lượng. Những việc bạn làm kỹ sẽ mang lại kết quả rõ ràng hơn. Với học tập, việc học nhóm hoặc trao đổi sẽ hiệu quả, nhưng cần giữ trọng tâm. Sức khỏe phụ thuộc nhiều vào trạng thái tinh thần. Nếu để bản thân bị cuốn theo quá nhiều thông tin, bạn sẽ nhanh chóng mệt mỏi.

Cự Giải (21/6 - 22/7)

Cự Giải bước vào tuần với một tình huống đòi hỏi sự dứt khoát, điều mà bạn thường né tránh. Có thể là một vấn đề trong công việc, một mối quan hệ hoặc một quyết định cá nhân, nhưng lần này bạn không thể tiếp tục trì hoãn. Nếu không hành động, mọi thứ sẽ kéo dài theo hướng bất lợi.

Trong công việc, Cự Giải cần tập trung vào những gì có thể kiểm soát và đưa ra quyết định rõ ràng. Với học tập, việc đặt mục tiêu cụ thể theo từng ngày sẽ giúp bạn tránh mất phương hướng. Trong tình cảm, sự im lặng có thể khiến khoảng cách lớn dần nếu không chủ động thay đổi.



*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo