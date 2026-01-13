Tarot tuần này: Kim Ngưu cần nhìn xa trông rộng, Xử Nữ gặp được bạn tâm giao

HHTO - Tuần này đánh dấu sự kiện nhiều cung Hoàng đạo kết thúc một chu kỳ cũ và bắt đầu giai đoạn mới. Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương trong tuần này nên thận trọng với những dự định, quyết định mà bản thân mình đề ra. Có rất nhiều thứ trong tuần này bạn cần xác nhận thật kỹ lưỡng trước khi quyết định hoặc bỏ tiền ra. Năng lượng tiền bạc trong tuần này có thể ổn định, nhưng không nên vì vậy mà Bạch Dương trở nên phung phí.

Một số tin vui sẽ đến với Bạch Dương trong tuần. Bao gồm những chuyện vui trong chuyện tình cảm hoặc bản thân Bạch Dương khám phá được đam mê mới, hoặc thực hiện những đam mê cũ một cách nhiệt huyết. Một chuyến đi du lịch ngắn ngày có thể xảy ra, giúp Bạch Dương khuây khỏa tâm trạng và cho cơ thể được nghỉ ngơi, giải phóng năng lượng cũ.

Kim Ngưu

Kim Ngưu tuần này nên cẩn thận một ai đó bạn quen biết có thể đang là “gián điệp”, cố gắng chia rẽ bạn với những mối quan hệ liên quan hoặc muốn chen chân giành lấy những gì mà bạn muốn. Trong tuần cũng có những cơ hội để bạn giải quyết triệt để vấn đề này, vì vậy hãy nắm bắt lấy cơ hội hành động.

Lời khuyên cho Kim Ngưu là cần có cái nhìn xa hơn cho vấn đề và hành động thật thực tế. Ngoài ra, Kim Ngưu có khả năng tìm thấy nhiều nguồn cảm hứng, ý tưởng sáng tạo hoặc cảm thấy có tinh thần, may mắn thuận lợi để bắt đầu một điều gì đó mới.

Song Tử

Tuần này là thời điểm Song Tử bắt đầu nên đưa ra những dự định, tính toán cho chặng đường kế tiếp, hoặc các phương án để giải quyết những vấn đề mà Song Tử đang bị vướng mắc. Một tình huống nào đó còn đang dang dở hoặc khó xử lý đang khiến Song Tử cảm thấy như bị kéo chân vào những vướng mắc.

Song Tử được khuyên nên mạnh dạn thay đổi vấn đề hiện tại, đưa ra những giải pháp táo bạo hơn. Hoặc ít nhất là ý chí đối đầu với vấn đề và không lùi bước, dù cho có thể mọi chuyện vẫn chưa suôn sẻ như mong muốn của Song Tử. Hãy hành động hoặc Song Tử có thể thấy vấn đề trở nên kéo dài.

Cự Giải

Cự Giải có thể học hỏi được khá nhiều thứ trong tuần này từ những vấn đề còn rối ren. Thông qua quá trình làm rõ vấn đề, thể hiện quan điểm, thậm chí có thể mang tính “đấu tranh”, nhưng cuối cùng mọi thứ sẽ sáng tỏ và thống nhất.

Một số Cự Giải có khả năng tăng trưởng tài chính trong giai đoạn này, có thể là tăng lương, tăng chức, nhận khoản tiền lời, tiền đầu tư,... Cự Giải còn được khuyên nên lắng nghe trực giác của bản thân nhiều hơn.

Sư Tử

Sư Tử có thể ở trong tình huống tạm thời ổn định nhưng không quá dư dả và thoải mái. Sư Tử được nhắc nhở nên xử lý tình huống và lên kế hoạch cho giai đoạn tới thay vì “sống tạm bợ” hoặc cứng đầu và tỏ ra mình vẫn ổn. Việc tiết kiệm có thể giúp Sư Tử trong giai đoạn hiện tại, và Sư Tử dường như cũng không có quá nhiều điều kiện để mua sắm, ăn diện hoặc tiệc tùng.

Một khía cạnh nào đó trong cuộc sống hiện tại có thể đang không ổn, Sư Tử nên cân bằng lại tình trạng của mình. Sư Tử có thể sẽ gặp một ai đó hành xử quá lố bịch hoặc khiến Sư Tử cảm thấy người đó “nhìn không thuận mắt”.

Xử Nữ

Khả năng đàm phán, xử lý vấn đề một cách khôn khéo có thể giúp Xử Nữ khá nhiều trong tuần này, kể cả khi Xử Nữ đang “bằng mặt mà không bằng lòng” đi chăng nữa. Xử Nữ tuần này cũng được khuyên thử tìm kiếm thêm các cơ hội và nắm bắt chúng, hãy thử làm điều gì đó mạnh dạn hơn mọi khi.

Xử Nữ có thể cần phải liên hệ hợp tác hoặc thỏa thuận, liên kết với một đối tượng là nam trong tuần này. Một số Xử Nữ có thể gặp được người bạn tâm giao của mình hoặc tìm thấy một mối liên kết tình cảm mới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo