Tarot tuần này: Sư Tử được ai đó thầm ngưỡng mộ, Kim Ngưu “làm mới” bản thân

HHTO - Dưới góc nhìn của bài Tarot và bài trà, các tín hiệu quan trọng đang dần hiện rõ, kéo theo thay đổi trong nhịp công việc và cảm xúc của từng cung Hoàng đạo. Hãy cùng lắng nghe thông điệp mà vũ trụ đang gửi đến nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương sẽ có những mục tiêu mới, hành động mới trong tuần này. Những mục tiêu này sẽ giúp Bạch Dương hành động có kế hoạch, có sự chuẩn bị hơn và thúc đẩy Bạch Dương tiến rất nhanh về phía trước.

Tuần này Bạch Dương cũng nên lưu ý nhiều hơn đến vấn đề tài chính, những khoản chi tiêu không cần thiết, bị trục lợi, lừa đảo hoặc các rò rỉ về bảo mật, an toàn tài khoản,… Ngoài ra, Bạch Dương có thể cũng cần phải giao tiếp, kết nối, thương thảo nhiều hơn với một đối tượng nào đó là nữ.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có khoảng thời gian đầu tuần đầy tươi sáng, lạc quan và vui vẻ. Kim Ngưu có thể cảm thấy tuần này mình có nhiều năng lượng sáng tạo hơn, những ý tưởng, những nguồn cảm hứng ngập tràn để thử nghiệm những điều mới. Một vài Kim Ngưu có thể bắt đầu một cuộc khám phá mới, hoặc cho mình nhấn nút F5 để “làm mới” bản thân.

Kim Ngưu khá tập trung vào công việc, học tập và những trải nghiệm mới này. Chặng đường này có thể dài, nhưng sẽ giúp Kim Ngưu chiêm nghiệm và học hỏi được nhiều thứ.

Song Tử

Một thử thách có thể đến với Song Tử khi có những sự hiểu lầm có thể diễn ra. Điều này có thể khiến Song Tử phiền lòng khá nhiều. Sự sắc bén trong tư duy, lời nói của Song Tử giờ đây có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Song Tử cần cẩn thận với lựa chọn của mình, đồng thời quan tâm đến sức khỏe vật lý và tinh thần của bản thân. Song Tử có thể tìm được ý nghĩa của những mối quan hệ thuần khiết, không vụ lợi khi trải qua những rắc rối trong tuần này.

Cự Giải

Cự Giải có thể sẽ phải chia tay ai đó trong tuần này. Người này có thể sẽ rời khỏi cuộc sống của bạn. Đây có thể là một người bạn học, đồng nghiệp, hoặc ai đó mà Cự Giải quen biết. Cự Giải có thể có một chuyến đi ngắn ngày trong tuần, có thể là du lịch hoặc công tác.

Cự Giải dường như đang hết sức phấn chấn và ấp ủ những mục tiêu, dự định trong lòng, có sự tính toán để đạt được những mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, tuần này Cự Giải cần cẩn thận với lòng tham.

Sư Tử

Sư Tử tuần này có thể nhận được một lời tỏ tình từ ai đó thầm ngưỡng mộ, yêu thích và đánh giá cao bạn. Một vài Sư Tử khác có thể nhận được những cơ hội, lựa chọn rẽ hướng hoặc được ủng hộ hơn trong sự nghiệp, được công nhận và khen ngợi.

Tuy nhiên, ở một số câu chuyện khác, Sư Tử có thể bị ép buộc phải làm điều gì đó mà bản thân không muốn, không thích. Dù là yêu hay ghét, sung sướng hay phẫn nộ thì những cảm xúc trong tuần này của Sư Tử cũng luôn được bộc lộ một cách rõ ràng và mạnh mẽ.

Xử Nữ

Xử Nữ tuần này tràn đầy sự tự tin, tự do, tự chủ. Xử Nữ cũng ở trong giai đoạn dư dả và dồi dào tài chính. Điều này đem lại cho Xử Nữ cảm giác vững vàng và yên tâm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vẫn còn có những “con đường tơ lụa” chưa được khai phá, Xử Nữ cần phải nỗ lực hơn một chút để có thể tìm ra chúng.

Ngoài ra, những vấn đề nội tâm hoặc những vấn đề lớn hơn, tuy không khuấy động nhưng vẫn có thể ở đó, Xử Nữ có thể vượt qua bằng sức mạnh bên trong của chính mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo