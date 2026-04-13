Horoscope 13/4 - 19/4: Sư Tử bị thử thách vị thế, Bọ Cạp tận dụng thời điểm

HHTO - Tuần giữa tháng 4 đẩy nhóm cung giữa vòng hoàng đạo vào thế phải hành động rõ ràng hơn, khi áp lực từ môi trường buộc mỗi chòm sao phải thay đổi cách xử lý quen thuộc.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử bước vào tuần với một thử thách khá rõ: vị thế của bạn đang bị đặt dấu hỏi. Có thể là trong công việc, một ý kiến của bạn không còn được ủng hộ như trước, hoặc một người khác đang nổi lên và chia sẻ “ánh đèn sân khấu”. Điều này không có nghĩa bạn yếu đi, mà là môi trường đã thay đổi.

Trong công việc, Sư Tử cần chuyển từ việc thể hiện sang chứng minh bằng kết quả cụ thể. Những gì bạn làm được sẽ quan trọng hơn cách bạn nói. Với học tập, đây là tuần cần tập trung thực chất, không thể dựa vào lợi thế cũ. Tuần này, Sư Tử không cần tỏa sáng bằng mọi giá mà chỉ cần giữ vững năng lực thật và để kết quả lên tiếng.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ có một tuần mà mọi thứ tưởng chừng đang đi đúng kế hoạch, nhưng lại xuất hiện một yếu tố bất ngờ buộc bạn phải điều chỉnh. Có thể là thay đổi từ cấp trên, lịch trình bị xáo trộn hoặc một sai sót nhỏ kéo theo nhiều việc phải sửa lại.

Trong công việc, phản ứng nhanh và linh hoạt sẽ quan trọng hơn việc cố giữ mọi thứ chuẩn chỉnh như ban đầu. Với học tập, đây là tuần bạn cần thích nghi thay vì cố học theo một cách duy nhất. Sức khỏe dễ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng nếu bạn quá cầu toàn. Trong tình cảm, việc suy nghĩ quá nhiều có thể khiến bạn tự tạo áp lực cho mình và đối phương.



Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Thiên Bình bước vào tuần với một tình huống quen nhưng khó: bạn phải chọn giữa hai phương án đều có lý do hợp lý. Có thể là công việc, học tập hoặc một quyết định cá nhân, nhưng lần này bạn không thể trì hoãn thêm.

Trong công việc, việc tiếp tục giữ hòa khí có thể khiến bạn đánh mất lợi thế nếu không dứt khoát. Với học tập, bạn cần xác định rõ mục tiêu thay vì học theo cảm hứng. Sức khỏe ổn định, nhưng tinh thần dễ dao động nếu bạn suy nghĩ quá lâu.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Bọ Cạp có một tuần khá đắt giá nếu bạn biết tận dụng thời điểm. Một tình huống tưởng như bất lợi, có thể là công việc khó, áp lực tăng hoặc bị giao nhiệm vụ ngoài dự kiến lại chính là cơ hội để bạn chứng minh năng lực.

Trong công việc, chòm sao này càng đi sâu càng có lợi thế. Những việc người khác né tránh lại là nơi bạn thể hiện tốt nhất. Với học tập, đây là tuần phù hợp để tập trung vào một nội dung khó và giải quyết triệt để.



*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo