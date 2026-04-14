Tarot tuần này: Thiên Yết được như ý nguyện, Song Ngư tiền bạc rủng rỉnh

HHTO - Những lá bài trà và Tarot đã hé lộ một số thông tin mới, biến động mới trong chuyện tình cảm, tài chính và công việc cho các cung Hoàng đạo. Cùng lật mở để xem vũ trụ gửi những tín hiệu đáng chú ý nào nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình có thể bật hết tốc lực để xử lý những vấn đề khó nhằn trong tuần. Hầu hết những khó khăn đều do Thiên Bình “tự thân vận động” giải quyết mà không nhờ vả đến ai. Tin vui là những khâu khó khăn nhất cuối cùng cũng đã qua, Thiên Bình sẽ tìm thấy sự thuận lợi ở phía trước.

Một vài rạn nứt hoặc rắc rối liên quan đến một người bạn hoặc là người yêu của Thiên Bình có khả năng khiến Thiên Bình cảm thấy buồn và thất vọng về tình bạn, tình yêu này. Tuy nhiên, chỉ cần vượt qua giai đoạn này, mọi thứ sẽ khá hơn.

Thiên Yết

Thiên Yết đón nhận nhiều tin vui trong tuần này. Có nhiều dự án, dự định, mong ước của Thiên Yết sẽ thành công, như ý nguyện. Thiên Yết thậm chí có thể cảm thấy mọi thứ rất đáng ăn mừng, và tin vui này có thể lan rộng đến cả gia đình, bạn bè, người thân của Thiên Yết.

Về phần tinh thần, Thiên Yết cũng cảm thấy lạc quan và sáng suốt hơn bao giờ hết. Dường như luôn có những lời giải đáp, chỉ dẫn, thông điệp xuất hiện đúng lúc dành cho Thiên Yết.

Nhân Mã

Nhân Mã bắt đầu tuần mới với nhiều cảm hứng, niềm tin yêu, tuy nhiên có thể Nhân Mã đang hơi thiếu chuẩn bị cho những sự kiện trong thời gian sắp tới. Nhân Mã cần chuẩn bị tinh thần vững vàng hơn để đối mặt với những thử thách mang tính chất dài hạn, đòi hỏi sức bền và tinh thần vững vàng, tĩnh lặng.

Nhân Mã sẽ khó kìm lòng mà rơi nước mắt khi đối diện với nỗi buồn, cũng khó lòng kiềm chế cơn giận; nhưng đây lại bài học của Nhân Mã trong giai đoạn này. Điều này cũng đồng nghĩa tuần này Nhân Mã sẽ gặp phải những chuyện buồn lẫn những chuyện khiến Nhân Mã bực tức hoặc ấm ức.

Ma Kết

Hầu hết những sự kiện trong tuần sẽ được Ma Kết lèo lái khá ổn, đặc biệt là khi Ma Kết đang có một tinh thần dũng cảm, không ngại đương đầu, một tầm nhìn dài hạn, và tập trung cao độ vào mục tiêu. Việc tìm kiếm thêm thông tin đến từ sách vở hoặc bất cứ đâu cũng có thể là một nguồn bổ trợ rất tốt dành cho Ma Kết để có thể hoàn thành công việc hoặc dự định.

Ma Kết cũng có những tín hiệu tiến triển trong khía cạnh tình cảm, sự hài hòa, khéo léo trong các mối quan hệ xã giao khác. Tuy nhiên Ma Kết cũng dễ bị lý tưởng hóa mối quan hệ và thất vọng khi nhận những lời chỉ trích hoặc góp ý. Dù ít dù nhiều, những góp ý này có thể đúng và Ma Kết cũng nên cởi mở để đón nhận.

Bảo Bình

Bảo Bình cần đầu tư nhiều thời gian, tâm trí, nỗ lực nhiều hơn nếu mong muốn dự định của mình sẽ đạt được như nguyện vọng. Nếu Bảo Bình lơ là thì khả năng là không có mục tiêu nào sẽ được hoàn tất. Bảo Bình cũng có khả năng trở nên ki bo hơn mọi khi hoặc vung tiền nhiều hơn mọi khi. Bảo Bình cần “chịu trách nhiệm” với ví tiền của mình.

Khi bật chế độ tập trung, Bảo Bình có thể trở nên kiên định hơn cho mục tiêu dài hạn. Trực giác của Bảo Bình sẽ phát huy rất tốt trong tuần này, đặc biệt là vấn đề nhìn nhận, đánh giá người khác. Một đối tượng xuất hiện trong tuần và có thể kéo theo nhiều sự kiện liên quan đến một đối tượng mang giới tính nam.

Song Ngư

Song Ngư đang nhận được sự bao bọc, ủng hộ vững chắc từ gia đình, nhưng đôi khi sự bao bọc này có thể khiến Song Ngư cảm thấy ngột ngạt trong vài trường hợp. Một cuộc hành trình về mặt địa lý hoặc tinh thần có thể diễn ra, nhưng vào cuối hành trình, Song Ngư có thể nhận ra nhiều điều, góc nhìn cũng trở nên sáng suốt hơn.

Những chướng ngại có thể xuất hiện, chúng không phải là những vấn đề to tát, những trở ngại này xuất hiện là để Song Ngư có thể chinh phục và vượt qua. Trong một vài tình huống khác, Song Ngư nên mạnh dạn lên tiếng tỏ rõ ranh giới của bản thân để bảo vệ chính mình. Song Ngư hoàn toàn tự tin và có sự chống đỡ. Đây có thể là kinh nghiệm được tích góp hoặc đến từ việc tài chính trong giai đoạn này của Song Ngư có sự dư dả.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo