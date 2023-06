Tất tật về D4dv - "hoàng tử Indie" thế hệ mới, đàn em của Billie Eilish

HHT - Sự trỗi dậy của các tài năng Gen Z những năm gần đây khiến không ít các bậc tiền bối phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Và một nhân tố mới lại vừa xuất hiện, D4vd - một bạn teen mới 18 tuổi nhưng đã có những bước tiến ấn tượng trên cuộc hành trình chinh phục giấc mơ âm nhạc.

D4vd vừa được vinh danh trong danh sách 23 Nghệ sĩ đáng chờ đợi nhất năm 2023 của Zane Lowe. Chưa hết, cậu học sinh trung học này cũng được xướng tên trong cùng hạng mục của danh sách Amazon Music Artists to Watch 2023.

D4vd tên thật là David Anthony Burke, sinh ra và lớn lên tại tiểu bang Texas, Mỹ. Cũng như các nghệ sĩ khác thuở mới chập chững vào nghề, D4vd tự nhốt mình trong phòng để viết ca khúc khởi đầu sự nghiệp. Và chàng trai 18 tuổi đã trở thành người đầu tiên lọt vào Top 40 bản hit toàn cầu nhờ ca khúc được viết trong... tủ đồ của chị gái.

Tuy nhiên, trước đó D4vd không có ý định sẽ trở thành một ca sĩ và nhà sáng tác nhạc đúng nghĩa. Như bao người bạn đồng trang lứa khác, David cũng từng vùi mình chơi game Fortnite, tự ghi hình chơi game và đăng lên YouTube nhưng đều lần lượt bị nền tảng này gỡ xuống. Và trong nỗ lực “đối đầu” với ông lớn YouTube, những ca khúc đầu tiên được D4dv chắp bút đã ra đời. D4dv đã thêm chúng vào các đoạn clip của mình và thành công không bị “đánh gậy”.

Mặc những lời bàn tán, chê bai, thậm chí là bị phân biệt chủng tộc chỉ vì niềm đam mê với dòng nhạc Indie-Rock và Alternative của mình, D4vd vẫn tập trung vào sáng tác nhạc. Ca khúc debut của D4vd là Romantic Homicide. Bài hát nói về một cuộc chia tay ảm đạm, mang màu sắc nặng nề đã nhanh chóng lan tỏa và đạt vị trí thứ 33 trên Billboard Hot 100, thu về hơn 590 triệu lượt stream trên Spotify. Thừa thắng xông lên, D4vd tiếp tục ra mắt ca khúc Here With Me.

Chia sẻ về các bài hát của mình, D4vd cho biết: “Tôi chưa bao giờ thất tình. Tôi viết những ca khúc này như sự chuẩn bị cho cảm xúc đó. Tôi cảm thấy khi chúng ta bắt đầu cam kết với một mối quan hệ tình cảm, chúng ta đồng thời phải cam kết với sự đổ vỡ… Viết lách luôn là điều tôi thích nhất. Tôi không hiểu vì sao viết lách lại cho tôi cảm giác gần gũi như vậy”.

Xuất phát là một nghệ sĩ hoạt động nghiệp dư, D4dv khá xa lạ với những thiết bị hiện đại trong phòng thu âm. Sau khi ký hợp đồng về chung “nhà” với đàn chị Billie Eilish, D4vd mới lần đầu tiên bước chân vào một studio chuyên nghiệp: “Lần đầu tiên tôi bước vào phòng thu, mọi chuyện có chút ngại ngùng vì có rất nhiều người ở đó. Phòng thu có cả tá những chiếc mic Norman trị giá 4.000 đôla; trong khi tôi vẫn đang thu âm mọi thứ qua điện thoại của mình. Tôi cảm thấy mình có chút không theo kịp thời đại".

Nhờ những bản Pop giàu cảm xúc như Romantic Homicide, Here With Me, Sleep Well và những bản nhạc Alternative pop, D4vd thu về 600 triệu lượt nghe chỉ tính riêng tại Mỹ. Một con số khá ấn tượng với một tân binh như D4vd. Giờ đây, cậu bạn lại đang dồn hết sức quảng bá cho EP đầu tay mang tên Petals to Thorns vừa ra mắt vào ngày 26/5 và khởi động chuyến lưu diễn qua các thành phố lớn như Paris, Toronto, Sydney…