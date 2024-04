Taylor Swift bất ngờ tung phiên bản mới cho The Tortured Poets Department: 15 ca khúc hoàn toàn mới

HHT - Taylor Swift đã đánh úp người hâm mộ với bản mở rộng của album mới - The Tortured Poets Department: The Anthology.

Taylor Swift chia sẻ về phiên bản này: “Đây là bất ngờ vào lúc 2 giờ sáng (giờ địa phương): The Tortured Poets Department chính là một Double Album (Album có hai phiên bản có độ dài tương đương nhau). Tôi đã viết rất nhiều áng thơ trong suốt 2 năm qua và tôi muốn chia sẻ với các bạn. The Tortured Poets Department: The Anthology với 15 ca khúc mới. Giờ đây, câu chuyện đã không còn là của riêng tôi mà nó là của các bạn”.

Trước đó, sau khi Taylor Swift cho ra mắt album The Tortured Poets Department, website của cô nàng đã xuất hiện một chiếc đồng hồ đếm ngược khiến nhiều người hâm mộ tò mò. Cuối cùng, 15 ca khúc mới chính là món quà đặc biệt của nữ ca sĩ dành tặng cho những người hâm mộ.

Ngoài ra, các ca khúc mới này hoàn toàn không bị rò rỉ trước khi ra mắt như 16 ca khúc ở phiên bản đầu tiên. Đây được xem là màn đáp trả của Taylor Swift đến những người lan truyền trái phép các sản phẩm của nữ ca sĩ.