Gia thế Park Sung Hoon được ví như Baek Yi Jin (Twenty Five, Twenty One) đời thực

HHT - Thời điểm bùng nổ danh tiếng với "The Glory" (Vinh Quang Trong Thù Hận), có tin đồn "ác nam" Park Sung Hoon lớn lên trong gia đình giàu có tương tự Jeon Jae Jun. Xuất hiện trong tập mới của "You Quiz On The Block", nam diễn viên đã bác bỏ thông tin "ngậm thìa vàng" lớn lên, tiết lộ quá khứ vất vả tới mức không đủ tiền mua một chiếc hamburger.

Park Sung Hoon sinh năm 1985, anh từng là diễn viên kịch nói trước khi xuất hiện trên màn ảnh. Anh lần đầu góp mặt trong một bộ phim điện ảnh với vai nhỏ trong Song Hoa Điếm (2008). Năm 2011, anh có vai diễn trong phim truyền hình đầu tay với Tiệm Rau Của Anh Chàng Độc Thân.

Park Sung Hoon có một gia tài phim ảnh đồ sộ với nhiều dạng vai. Nhưng chỉ khi góp mặt trong The Glory, tên tuổi của anh mới bùng nổ rộng khắp châu Á nhờ diễn xuất "sởn da gà" khi nhập vai "ác nam mù màu" Jeon Jae Jun. Những thông tin liên quan tới anh dần được công chúng để tâm.

Từ đây, tin đồn về xuất thân "ngậm thìa vàng" (chỉ người lớn lên trong gia đình giàu có) của Park Sung Hoon nổi lên. Các thành viên trong gia đình anh được cho là đều có học vấn cao. Họ đều tốt nghiệp trường luật hoặc y, nên hướng đi của Park Sung Hoon khá "dị biệt" nhưng bố đã cổ vũ cho anh rất nhiều.

Bùng nổ danh tiếng lần nữa với vai phản diện trong Queen of Tears, Park Sung Hoon có cơ hội làm rõ lời đồn trên thông qua chương trình You Quiz On The Block của Yoo Jae Suk. Tin đồn chỉ là một nửa sự thật. Không chỉ bố và chị gái mà cả anh em họ của Park Sung Hoon đều là những người tốt nghiệp trường luật hoặc y. Họ được coi là gia đình khá giả hay thuộc tầng lớp thượng lưu.

Nhưng anh không phải đứa trẻ "ngậm thìa vàng". Bố anh từng làm việc trong ngân hàng nhưng sau khi ông nghỉ hưu, khủng hoảng tài chính đã khiến gia đình anh rơi vào khó khăn. Anh kể, thời trung học, anh không được cấp gì ngoài phí đi lại, thậm chí là không có tiền để mua một chiếc hamburger khi đi xem phim cùng bạn bè.

Park Sung Hoon cũng kể rằng khi mới bắt đầu nghiệp diễn, anh đã sống trong một căn nhà ở tầng bán hầm tương tự như gia đình trong phim Ký Sinh Trùng trong suốt 7 năm. Cửa sổ ngang với mặt đường nên khi mưa xuống, bồn rửa bát sẽ ngập nước. Để tránh điện giật, anh và bạn bè phải đổ nước từ bồn vào thùng rác. Với mùa Đông, họ ngâm chăn bông bên trong để hút nước mưa rồi đổ ra ngoài.

Anh kể lại trong nước mắt về việc bố anh từng bị đột quỵ nhiều lần. Lần nặng nhất khiến ông bị liệt nửa người và xuất huyết não. Thế nhưng, chỉ cần anh chia sẻ về việc được casting, bố anh sẽ chia sẻ nó tới mọi người đầy tự hào.

Nghe chia sẻ của Park Sung Hoon, nhiều cư dân mạng liên tưởng tới nhân vật Baek Yi Jin của bộ phim Twenty Five, Twenty One. Yi Jin từng sống trong gia đình khá giả nhưng cũng vì khủng hoảng tài chính IMF, gia đình anh rơi vào nợ nần, trở nên khốn đốn, ly tán.

Vai phản diện Yoon Eun Sung trong Queen of Tears thành công tới mức khiến Park Sung Hoon bị "mắng" trên Instagram tới cả ngoài đời. Cũng vì thế, dù danh tiếng thăng hạng nhưng anh không kiếm được nhiều hợp đồng quảng cáo sau bộ phim.

"Thời kỳ phản diện" của Park Sung Hoon sẽ còn tiếp tục trong bộ phim Tropical Night. Anh vào vai Mansu, một kẻ buôn ma túy. Để nhập vai, Park Sung Hoon đã giảm 10kg và đó là lý do khi tham gia You Quiz On The Block anh trông gầy hơn rất nhiều so với thời điểm đóng Queen of Tears.