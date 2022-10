Taylor Swift "kém duyên” với điện ảnh hay là cuộc dạo chơi nên chưa đầu tư nghiêm túc?

HHT - Xuất hiện với vai trò diễn viên không nhiều nhưng phim đều thất bại, Taylor Swift bị đánh giá thấp khả năng diễn xuất. Phải chăng điện ảnh là ranh giới không thể vượt qua hay chỉ đơn giản là cuộc dạo chơi chưa nghiêm túc của “công chúa nhạc Pop”?

Đóng phim nào phim đó “ngã ngựa”

Taylor Swift tham gia lĩnh vực điện ảnh với nhiều mảng đa dạng. Cô chủ yếu xuất hiện với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác ca khúc chủ đề như Carolina (trong phim Where The Crawdads Sing) hay Beautiful Ghosts (trong phim Cats). Cô cũng tham gia với vai trò diễn xuất trong một số phim đơn cử như Valentine’s Day, The Giver, Cats hay gần đây nhất là Amsterdam.

Hầu hết các phim có sự góp mặt của Taylor Swift, bằng một cách “tâm linh” nào đó, đều thất bại về cả doanh số lẫn chuyên môn. Đỉnh điểm, bộ phim Cats ước tính đã khiến Universals Picture thua lỗ hơn 114 triệu đôla (khoảng 334 tỷ đồng) và bị liệt vào danh sách những phim tệ nhất năm 2019. Mới nhất Amsterdam cũng bị chê tơi tả về nội dung, nhận "cà chua thối" 34% trên trang Rotten Tomatoes.

Mỗi khi có dự án phim thất bại, diễn xuất của Taylor Swift thường bị đem ra bàn tán hay trung tâm của bộ phim thường là cô. Song không thể vì thế mà vội vàng kết luận diễn xuất của Taylor Swift cũng tương đương với chất lượng phim. Bởi những vai diễn cô đảm nhận thường ít lời thoại, ít phân cảnh, không có sự bùng nổ về mặt cảm xúc, không giàu những biến đổi trạng thái tâm lý. Điểm chung của các vai diễn này là những vai diễn từ nhỏ đến rất nhỏ, thường là vai diễn cameo - khách mời, xuất hiện thoáng chốc và ít ảnh hưởng tới mạch phim.

Taylor Swift từng chia sẻ mục đích cô tham gia phim Cats chỉ vì… tình yêu đối với các “hoàng thượng” ở nhà. Qua đó đã cho thấy Taylor chưa thật sự nghiêm túc với diễn xuất mà chỉ đơn thuần cô đang muốn thử nghiệm những điều mới mẻ mà thôi.

Đặt “ngôi sao hy vọng” cho diễn xuất của Taylor Swift

Nói về diễn xuất, Taylor Swift từng “ghi điểm” bằng rất nhiều "vai diễn" trong các MV của cô như MV You Belong With Me, với hai vai nữ chính và phản diện. Cô diễn tròn vai đến nỗi nếu không tập trung theo dõi sẽ tưởng hai nhân vật được đóng bởi hai người khác nhau. Hay trong MV Babe, Taylor vào vai một cô thư ký “tiểu tam” phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Sau khi MV Babe lên sóng, vai diễn này của Taylor nhận về nhiều lời khen bởi cô đóng vai phản diện đạt đến… phát ghét.

Taylor Swift còn có tính cách dám thử sức, dám khám phá và có ý chí kiên định, vì thế đã giúp cô luôn tạo ấn tượng và đạt được thành công ở lĩnh vực mà cô quyết tâm đầu tư. Bằng chứng là các bài hát của cô luôn được đón nhận với vai trò nhạc sĩ, giọng hát được cải thiện rõ rệt trong vai trò ca sĩ, và mới đây trong vai trò đạo diễn kiêm biên kịch cô đã “gây bão” với phim ngắn All Too Well. Phim ngắn này đã giành giải MV của năm - giải thưởng quan trọng nhất tại lễ trao giải VMAs 2022.

Với tất cả những lý do trên, các fan hoàn toàn có thể đặt “ngôi sao hy vọng” vào khả năng diễn xuất của Taylor Swift trong tương lai khi cô thực sự có ý định nghiêm túc với diễn xuất nói riêng và điện ảnh nói chung. Giống như cách nhiều người đã từng hy vọng vào Lady Gaga trong bộ phim A Star Is Born và đã nhận lại được "phần thưởng" là đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng danh giá Oscars 2019.