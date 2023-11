Taylor Swift: The Eras Tour - Bàn tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất dành cho các Swifties

HHT - Bộ phim tài liệu "Taylor Swift: The Eras Tour" đã chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 3/11 vừa qua. Phim đã giúp khán giả Việt được dịp đắm mình trong tour diễn tỷ đô của Taylor Swift.

Là dự án nằm trong quá trình quảng bá cho chuyến lưu diễn The Eras Tour, bộ phim Taylor Swift: The Eras Tour đã mang đến những trải nghiệm chân thật, mãn nhãn đã tai cho khán giả tới rạp. Tác phẩm này giúp người xem cảm nhận được không khí hào hứng và đầy nhiệt huyết như thể họ đang có mặt tại sân vận động. Dù là một bộ phim hòa nhạc nhưng Taylor Swift: The Eras Tour lại không hề lười biếng trong khoản hình ảnh.

Cụ thể, phim đã áp dụng nhiều góc quay cận và trung để khán giả được nhìn ngắm Taylor Swift rõ hơn, có nhiều những điểm nhìn đa dạng. Điều này giúp bộ phim trông như một cuộc dạo chơi vòng quanh sân vận động cho người xem. Các cảnh quay toàn cảnh cũng tận dụng được lợi thế khi phô diễn sự to lớn và bùng nổ của những khán giả khi xem trực tiếp ra sao.

Khoản âm thanh của phim cũng được chăm chút kỹ lưỡng, làm sống dậy những ca khúc từng làm nên tên tuổi cho nữ ca sĩ sinh năm 1989. Kết hợp cùng tiếng hò reo với loạt cảm xúc hân hoan, khán giả dường như chỉ cần nhắm mắt lại thì đã thấy mình có mặt trực tiếp tại tour diễn. Bộ phim tôn trọng những nguyên tắc điện ảnh cơ bản nhưng vẫn không quên làm hài lòng người hâm mộ.

Ngôi sao của phim - Taylor Swift không làm người hâm mộ thất vọng vì những màn trình diễn quá đỗi tuyệt vời trên sân khấu. Taylor không chỉ hát và nhảy xuyên suốt bộ phim, cô còn biết cách kết nối với khán giả tại sân vận động và cả những người theo dõi qua màn hình. Cô nàng đã lý giải được lý do tại sao The Eras Tour lại là tour diễn của nghệ sĩ nữ có doanh thu cao nhất lịch sử âm nhạc.

Tất nhiên, bên cạnh những điểm sáng, bộ phim mới nhất của Taylor Swift cũng có một số điểm trừ nhất định. Với thời lượng 2 tiếng 48 phút, phim sẽ chỉ có những phần trình diễn của Taylor xuyên suốt, những cảnh hậu trường hay phỏng vấn đều sẽ không có. Điều này một phần giúp khán giả có thể tận hưởng đầy đủ không khí của những ca khúc trong phim, nhưng mặt khác lại khiến cho nhiều người tiếc nuối khi muốn nghe Taylor chia sẻ nhiều hơn về tour diễn. Những cảnh chuyển giữa các màn trình diễn trong phim đôi lúc lại khá vội, khiến các fan không kịp “trở tay”. Việc thiếu hụt một số ca khúc hay như Wildest Dreams, cardigan,... cũng khiến không ít người tiếc nuối.

Nhìn chung, dù giá vé của Taylor Swift: The Eras Tour cao hơn mặt bằng chung, nhưng xét về nhiều góc độ, đây vẫn là một trải nghiệm âm nhạc lẫn điện ảnh rất đáng thử. Nếu bạn vẫn chưa được tham gia "tour diễn thế kỷ" của Taylor Swift, thì đây chính là cơ hội dành cho bạn.