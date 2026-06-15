Taylor Swift và bài phát biểu xúc động 21 phút tại Songwriters Hall of Fame 2026

HHTO - Taylor Swift chính thức bước vào Songwriters Hall of Fame 2026 với tư cách là người phụ nữ trẻ nhất lịch sử, cùng lời tri ân đẫm nước mắt dành cho gia đình, đồng nghiệp và khán giả.

Mới đây, ở tuổi 36, Taylor Swift đã chính thức trở thành người phụ nữ trẻ nhất được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Các Nhà soạn nhạc (Songwriters Hall of Fame).

Taylor Swift được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Các Nhà soạn nhạc.

Giải thưởng được trao vào thời điểm đặc biệt khi Taylor Swift đang tiến gần tới cột mốc 20 năm kể từ ngày phát hành đĩa đơn đầu tay Tim McGraw. Từ những sáng tác mang màu sắc đồng quê tại Nashville cho tới các bản Pop phá vỡ hàng loạt kỷ lục doanh số và streaming, nữ ca sĩ đã xây dựng một trong những kho tàng sáng tác có sức ảnh hưởng lớn đến âm nhạc thế kỷ 21.

Trong bài phát biểu nhận giải kéo dài 21 phút, Taylor Swift cho biết điều giúp cô duy trì niềm đam mê suốt nhiều năm không phải là danh tiếng hay thành tích, mà là tình yêu dành cho việc viết nhạc.

"Sáng tác là điều duy nhất đến với tôi một cách hoàn toàn tự nhiên. Tôi đã phải học cách biểu diễn trước đám đông, học cách định vị bản thân trong ngành công nghiệp này và học cách vượt qua những thử thách đi kèm với sự nổi tiếng. Nhưng viết nhạc luôn là điều đến với tôi một cách tự nhiên nhất", nữ ca sĩ chia sẻ.

Bài phát biểu dài 21 phút của Taylor Swift tại Songwriters Hall of Fame.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của bài phát biểu là khi Taylor Swift hướng về gia đình. Nhìn xuống hàng ghế khán giả, nơi bố mẹ của nữ ca sĩ - Andrea và Scott Swift, em trai Austin cùng những người thân đang dõi theo mình, nữ ca sĩ nghẹn ngào nhớ lại quyết định táo bạo của cả gia đình khi chuyển từ Pennsylvania đến Nashville để cô theo đuổi giấc mơ âm nhạc ở tuổi 14.

"Việc chọn sáng tác thay vì bất cứ điều gì khác trong cuộc đời tôi là điều rất dễ dàng. Nhưng chắc chắn không hề dễ dàng với bố mẹ và em trai tôi khi phải thu dọn mọi thứ, đưa cả gia đình rời Pennsylvania đến Nashville để tôi có thể trau dồi khả năng sáng tác tại thủ phủ âm nhạc đồng quê. Dù ngôn từ vốn là thế mạnh của tôi, tôi sẽ không bao giờ có thể diễn tả hết lòng biết ơn vì những gì mọi người đã làm cho tôi. Chính mọi người là lý do tôi có mặt ở đây tối nay", nữ ca sĩ bộc bạch.

Gia đình của Taylor Swift đã chuyển nhà để cô theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Không dừng lại ở việc nhìn lại chặng đường đã qua, Taylor Swift cũng dành một phần bài phát biểu để chia sẻ quan điểm về ngành công nghiệp âm nhạc hiện tại. Theo nữ ca sĩ, trong thời đại mà các nghệ sĩ ngày càng bị bao quanh bởi số liệu, thuật toán và các dự báo thị trường, điều quan trọng nhất vẫn là bảo vệ trực giác sáng tạo của chính mình.

"Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đều có thể được đo lường bằng dữ liệu. Nhưng những bài hát hay nhất không được tạo ra từ bảng tính hay thuật toán. Chúng được tạo ra từ cảm xúc, bản năng và những điều rất con người," cô chia sẻ.

Taylor cũng thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân cũng chấp nhận những ý kiến trái chiều dành cho các sản phẩm của mình. Nữ ca sĩ phát biểu: "Tôi chưa bao giờ bận tâm về điều đó, bởi tôi luôn biết những tác phẩm của mình đang đứng ở đâu. Với tư cách một nhạc sĩ sáng tác, điều duy nhất tôi có thể hy vọng là âm nhạc của mình sẽ tìm đến đúng người vào đúng thời điểm họ cần nó nhất. Còn điều đó xảy ra như thế nào thì không phải thứ tôi có thể kiểm soát được.".

Khép lại bài phát biểu, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đồng hành cùng mình trong suốt gần 20 năm qua. Taylor Swift cho biết điều khiến cô bất ngờ nhất không phải những kỷ lục hay giải thưởng, mà là việc khán giả vẫn tiếp tục muốn lắng nghe những câu chuyện mới mà cô kể qua âm nhạc.

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