Phỏng vấn độc quyền: Biết tuốt về "F4 xinh iu" Baby DONT Cry được "săn in4" sau nhạc hội ở SVĐ Mỹ Đình

HHTO - Baby DONT Cry từng được fan K-Pop Việt biết đến nhờ vẻ đẹp sáng bừng khi mới ra mắt. Sau lần đầu tiên biểu diễn ở Hà Nội, "F4 xinh yêu" càng được lòng khán giả nhờ chất nhạc dễ ngấm, năng lượng biểu diễn và tương tác đáng yêu.

Chuyện tên gọi "bé iu đừng khóc"

Baby DONT Cry mang ý nghĩa phá vỡ những định kiến về nữ giới, hướng đến hình tượng những cô gái bề ngoài mềm mại nhưng sở hữu nội tâm mạnh mẽ.

Baby DONT Cry (tạm dịch: Bé ơi đừng khóc) là nhóm nữ gồm 4 thành viên: Yihyun, Kumi, Mia và Beni, hoạt động dưới trướng P NATION (công ty do PSY sáng lập). Khi mới ra mắt, các cô gái từng chia sẻ đã tưởng cái tên này chỉ là trò đùa để an ủi nhóm những lúc "mít ướt". Tuy nhiên, nó lại là cái tên chính thức.

Cả nhóm đều bất ngờ vì thông thường, tên nhóm sẽ là danh từ, trong khi Baby DONT Cry là một câu. "Tuy nhiên, sau khi biết ý nghĩa tên nhóm thì chúng mình đều cảm thấy đây là cái tên rất hay, ngọt ngào và nó cũng gắn với hình ảnh của nhóm, nghe nó rất là tình cảm. Sau khi nghe các fan gọi tụi mình bằng cái tên này “Bé ơi đừng khóc/ Baby dont cry" thì chúng mình lại càng yêu và tự hào về cái tên này hơn" - Yihyun chia sẻ.

Nàng trưởng nhóm cũng là thành viên duy nhất trong Baby DONT Cry sử dụng tên thật để hoạt động. Yihyun tiết lộ, từng có nhiều suy nghĩ về nghệ danh khi ra mắt trong thời gian thực tập. Dù vậy, mong muốn được hoạt động với tên thật của cô đã chiến thắng.

Khác với Yihyun, Mia (tên thật: Kunii Hinano) chưa từng nghĩ sẽ sử dụng nghệ danh để hoạt động. Tuy nhiên, nữ idol đã “ưng bụng” bởi sự độc đáo, thú vị ngay khi được đề xuất nghệ danh Mia. Tương tự người chị, “maknae” Beni cũng muốn thông qua nghệ danh thể hiện một khía cạnh khác khi đứng trên sân khấu với tư cách thành viên của Baby DONT Cry.

“Nàng út” ngày càng yêu thích cái tên của mình hơn: “Mình cũng từng cân nhắc hoạt động bằng tên thật (Kang Han Bit), nhưng trên sân khấu, mình muốn thể hiện một hình tượng “nghệ hơn”, mĩ miều hơn, độc đáo hơn”.

Về phía Kumi, cô bạn cực tâm đắc với nghệ danh của mình. Đó là cách gọi đảo ngược với tên thật của nữ idol (Takei Miku): "Giờ thì mình yêu Kumi cũng như tên thật của mình ấy".

Từ "Baby DONT Cry" đến "Queen Never Cry"?

Nếu một năm trước là những tân binh còn bỡ ngỡ thì Baby DONT Cry của hiện tại đã dạn dĩ hơn và biết cách tận hưởng sân khấu. Đó là điều khán giả dễ dàng cảm nhận được khi theo dõi trực tiếp phần trình diễn của nhóm tại K-Pulse HANOI 2026.

Khi nghe về meme “Queen Never Cry” từng được fan Việt đề xuất là concept cho các thành viên Baby DONT Cry lúc tới tuổi trưởng thành, các cô gái bật cười thích thú và bày tỏ sẽ “cố gắng trở thành hình mẫu như cái tên đó, một “nữ hoàng” thật slay, mạnh mẽ, uy quyền”.

Chuẩn bị “thổi nến” mừng 1 năm ra mắt và bước qua năm thứ 2 hoạt động, nhóm mong muốn đem đến nhiều hình ảnh mới lạ hơn để đáp lại sự yêu mến của khán giả. Kumi “thủ thỉ” Hip-Hop là một trong những concept cô bạn muốn thử sức.

Phải lòng “hai chiều” ở Việt Nam

Chủ đề về visual sáng bừng của Baby DONT Cry trong showcase ra mắt từng hút tương tác lớn tại Việt Nam, đặc biệt là Yihyun với khuôn mặt tựa búp bê và tài lẻ giả tiếng giọt nước “độc lạ”.

"Tuyệt chiêu" tạo tiếng giọt nước của Yihyun dù tỉ lệ thành công không đạt 100% nhưng điểm đáng yêu là tuyệt đối.

Tuy nhiên, âm nhạc của nhóm chưa tiếp cận được số đông khán giả tại Việt Nam cho đến khi nhóm lần đầu tiên đến Hà Nội biểu diễn tại lễ hội âm nhạc K-PULSE HANOI 2026. Dù là diễn mở màn hay giữa show, năng lượng của "F4 xinh yêu" Baby DONT Cry vẫn bùng nổ.

Vũ đạo đồng đều gây ấn tượng của Baby DONT Cry trong 2 đêm diễn ở Hà Nội.

“Chuyến công tác” tại Hà Nội lần này của 4 cô gái là “phản ứng hai chiều”, thành công mỹ mãn. Các ca khúc nhóm mang lên sân khấu như Bittersweet, F Girl, I DONT CARE đã “hạ gục” nhiều khán giả. Không ít bài viết bày tỏ tiếc nuối: “Sao nhạc hay, visual yêu xỉu mà ít người biết đến quá vậy”.

Khả năng khuấy động sân khấu dù là tân binh chưa đầy 1 tuổi, những tương tác “dưỡng thê”, hễ ngừng hát là tia cam, “bắn tim”, vẫy chào khán giả của Baby DONT Cry trở thành “bùa yêu” thu phục fan Việt.

Những phản hồi tích cực từ Vnet dành cho tân binh nhà P NATION - Baby DONT Cry sau 2 set diễn đầy năng lượng ở Hà Nội, từ bài “xin suộc”, tìm info đến tuyên bố sẽ “bế” (từ lóng: stan, ủng hộ) nhóm trong tương lai.

Nếu không đến Việt Nam để biểu diễn thì Baby DONT Cry sẽ…

Mia: Mình thích đi cà phê, nên nếu có dịp đến Việt Nam mà không phải đi diễn thì mình sẽ đi các quán cà phê đẹp. Mình cũng thích chụp ảnh nữa nên chắc chắn mình sẽ chụp thật nhiều hình xinh ở quán cafe hay khung cảnh trong lúc dạo phố. Mục đích đến Việt Nam thì không thể thiếu trải nghiệm ẩm thực rồi, mình thích phở, bánh mì vô cùng.

Beni: Bản thân mình cũng rất là thích món ăn Việt Nam. Ở Hàn Quốc, mình đã thử ăn phở rồi, nên mình càng muốn thử vị phở tại chính Việt Nam, vừa muốn trải nghiệm các món ngon khác.

Kumi: Mình thích trải nghiệm văn hóa bản địa kiểu như ẩm thực - du lịch đường phố hay dạo các khu chợ... Bản thân mình cũng chưa từng ăn món phở bao giờ nên mình rất muốn được thưởng thức món ăn nổi tiếng này ở Việt Nam.

Yihyun: Mình cũng siêu thích trải nghiệm ẩm thực nên dĩ nhiên, một chuyến food tour sẽ là điều mình muốn làm nếu đến Việt Nam mà không phải chạy lịch trình. Vì chưa bao giờ được ăn đồ ăn Việt nên mình càng háo hức, nhất là phở. Nếu có thời gian, chúng mình cũng muốn thử khám phá chợ đêm nữa.

*Thời điểm thực hiện phỏng vấn là ngày 6/6, vài tiếng trước set diễn của Baby DONT Cry trình diễn tại Hà Nội.