Kết cục đổ vỡ của Sooyoung - Jung Kyung Ho đã được đoán ra từ 6 tháng trước?

HHTO - Tin tức về mối duyên không thành của Sooyoung (SNSD) và Jung Kyung Ho vẫn là chủ đề nóng được cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Điều này đã khiến cho một video về một buổi bói toán của 6 tháng trước bỗng nhiên được "đào" lại vì nội dung dự đoán quá trùng hợp với hiện tại.

Cụ thể, đoạn clip được thực hiện vào tháng 12/2025, với nội dung là những tiên đoán của một thầy pháp tên Myeong Do Ryeong về vấn đề tình duyên của một cặp đôi từ yêu cầu giấu mặt của một khán giả.

Trong buổi trò chuyện, người phỏng vấn chỉ cung cấp ngày sinh và giấu kín danh tính cặp đôi để pháp sư có những luận giải khách quan nhất. Từ các thông tin đưa ra, khán giả đã nhận ra cặp đôi được nhắc là Sooyoung và Jung Kyung Ho. Chính những lời tiên đoán quá trùng khớp của pháp sư Myeong về góc khuất mối quan hệ hai nghệ sĩ đã biến đoạn clip này thành tâm điểm chú ý của dư luận ở thời điểm hiện tại.

Myeong Do Ryeong là pháp sư từng gây tiếng vang khi dự đoán chính xác nhiều sự kiện trong showbiz như bê bối của Park Na Rae hay đám cưới của Kim Woo Bin và Shin Min Ah.

Sau khi nêu một số quan điểm về tính cách của Sooyoung và Jung Kyung Ho, pháp sư Myeong nói: "Tôi không thấy hai người này có chung vận hôn nhân", dù lá số của cả hai cho thấy sự hòa hợp đáng nể. Theo vị thầy pháp này, cách hai người ở bên nhau đem lại cảm giác giống như những người bạn tri kỷ hơn.

Pháp sư Myeong Do Ryeong cho rằng trong chuyện kết hôn thì đằng trai đang rất chần chừ, có xu hướng né tránh, trong khi đó, bên đằng gái lại khá mong muốn chuyện cưới xin.

Đặc biệt, khoảnh khắc được lan truyền mạnh mẽ nhất chính là lời khẳng định của vị pháp sư: "Sợi duyên của họ tuy mạnh và sâu đậm, nhưng theo tình hình này, tôi thấy điềm báo ly biệt đã vào số. Họ khó lòng đi cùng nhau đến hôn nhân mà khả năng cao là sẽ đường ai nấy đi."

Vị thầy pháp cũng đưa ra phán đoán về sự do dự của Jung Kyung Ho có lẽ xuất phát từ vấn đề gia đình. Theo ông, nhà trai hoàn toàn không vội vã, không có sự chủ động tích cực, trong đầu cậu ấy có quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang: "Có lẽ là do gia đình hoặc có ai đó bên cạnh cứ ngăn cản chuyện kết hôn này. Kiểu như người thân hoặc người xung quanh không ủng hộ, chính vì lý do đó mà đằng trai không thể dứt khoát quyết định cưới được."

Điều này khiến nhiều khán giả nhớ lại về mối quan hệ phức tạp của nam diễn viên và cha mình - đạo diễn Jung Eul Young. Hai cha con từng cắt đứt liên lạc trong 3 năm vì Jung Kyung Ho tự ý theo đuổi diễn xuất mà không có sự đồng ý của cha mình. Tuy hai người đã hòa giải, điều này cũng cho thấy cha của nam diễn viên là một người rất nghiêm khắc và quyết liệt.

Tuy nhiên, không có thông tin nào xác nhận về việc cha của Jung Kyung Ho có vấn đề về mối quan hệ của con mình và Sooyoung.

Ngược lại, pháp sư Myeong Do Ryeong một lần nữa nhấn mạnh việc Sooyoung có nguyện vọng thực tâm trong chuyện kết hôn. Ông cho rằng Sooyoung đã luôn trong trạng thái chờ đợi, thậm chí là đã nhiều lần thảo luận về hôn sự, nhưng yếu tố then chốt vẫn là sự lưỡng lự của Jung Kyung Ho.

Đúng thời điểm video bói toán được thực hiện, Jung Kyung Ho đã từng khiến nhiều khán giả khó hiểu khi liên tục né tránh những câu hỏi về hôn nhân.﻿

Về tương lai của cả hai hậu "đường ai nấy đi", thầy pháp Myeong chia sẻ rằng mình nhìn thấy ở Sooyoung có điềm báo về việc có người mai mối, dạm hỏi, "kiểu như xung quanh cô ấy sẽ luôn có người chờ đợi". Điều này dẫn đến việc Sooyoung sẽ có khả năng cao tìm được bến đỗ mới và chấp thuận lời cầu hôn của một người khác không lâu sau dấu mốc đổ vỡ với Jung Kyung Ho.



Về phía diễn viên họ Jung, ông phán đoán anh sẽ mất kha khá thời gian để tìm được người bạn đời thật sự. Theo pháp sư Myeong Do Ryeong, rào cản lớn nhất ngăn cản chuyện kết hôn của Jung Kyung Ho vẫn là những vấn đề gia đình, nguồn năng lực từ chuyện này nghiêm trọng đến mức ông phải thắc mắc chuyện gì đang xảy ra giữa anh và người thân.

Đoạn video đã nhanh chóng thu hút đông đảo công chúng. Hầu hết đều bày tỏ sự kinh ngạc về độ tương thích với thực tế mối quan hệ của Sooyoung và Jung Kyung Ho sau 6 tháng kể từ khi thực hiện tiên đoán.

Tuy nhiên, một số người cho rằng video chỉ là một kiểu bói toán "huề vốn" điển hình. Với một cặp đôi đã yêu nhau đến 14 năm trong showbiz mà vẫn chưa cưới, ai cũng có thể đoán được họ đang gặp vấn đề trục trặc. Nhiều ý kiến thẳng thắn nhận định đây chỉ là một kịch bản được dàn dựng khéo léo, dựa trên những thông tin nền vốn đã quá quen thuộc với truyền thông để "câu view".