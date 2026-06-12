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Sẽ tốt hơn cho Bạch Lộc nếu phim “Mạc Ly” không phát sóng ở thời điểm này?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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HHTO - Nhìn vào những gì đang diễn ra với Bạch Lộc lúc này, cư dân mạng đều nhận thấy phim "Mạc Ly" ra mắt thời điểm khác sẽ tốt hơn.

Mạc Ly đã bùng nổ ngay từ ngày đầu phát sóng, nhưng điểm nhiệt của phim lên rồi xuống liên tục, giống như chơi tàu lượn khiến khán giả nhận ra sức hút của phim không ổn định. Kịch bản được khen là có nhiều chi tiết gây tò mò để giữ chân khán giả, bù lại cho motip đã quá quen thuộc là hai nhân vật có mưu tính riêng, buộc phải gắn kết với nhau nên liên tục đề phòng đối phương.

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Mạc Ly có thành tích khởi chiếu khá ổn.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng nhà sản xuất sai lầm khi tung Mạc Ly ra chiếu đúng thời điểm Bạch Lộc đang vướng vào hàng loạt ồn ào bất lợi. Từ sự cố nói chuyện chưa khéo trong show Keep Running mà Bạch Lộc vướng hàng loạt tin đồn đời tư, bị tố dùng quyền lực để thay cả ê-kíp biên kịch Mạc Ly, bị nghi ngờ không đủ bằng cấp chuyên ngành để được phong danh hiệu diễn viên quốc gia mức 3, thậm chí bị cho là “bé ba” của một nhân vật tầm cỡ nên mới nhận được nhiều dự án lớn đến vậy. Dù đây chỉ là tin đồn chưa xác thực, phía Bạch Lộc cũng tuyên bố sẽ khởi kiện những người tung tin thất thiệt nhưng vẫn làm ảnh hưởng đến danh tiếng Bạch Lộc.

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Bạch Lộc đang gặp nhiều ồn ào đời tư.

Cũng vì Bạch Lộc bị săm soi nhiều hơn bình thường nên diễn xuất của cô cũng nhanh chóng bị đưa vào tầm ngắm. Nhiều người tỏ ý thất vọng khi Bạch Lộc vẫn chưa có tiến bộ, vẫn lạm dụng biểu cảm nhíu mày nhăn mặt để thể hiện nỗi buồn của nhân vật. Nữ diễn viên cũng chưa thể hiện được bản lĩnh vững vàng, quyết tâm mạnh mẽ của cô gái đã trải qua nhiều biến cố như Diệp Ly.

Một phân đoạn gây tranh cãi của Bạch Lộc.

Thậm chí netizen còn khui lại một phân đoạn trong phim cũ Bạch Nguyệt Phạn Tinh, khi Bạch Lộc đóng cảnh bị hắc hóa. Nữ diễn viên nhăn mặt, nhíu mày, sau đó phim chuyển màu và khán giả tự hiểu nhân vật đã thay đổi. Thời điểm Bạch Nguyệt Phạn Tinh chiếu, fan của Bạch Lộc liên tục khen ngợi cô diễn hay nhưng bây giờ, cư dân mạng lại cho rằng cô diễn xuất quá gượng gạo.

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Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Bạch Lộc #Mạc Ly #Bạch Lộc ồn ào #phim Mạc Ly #phim cổ trang

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