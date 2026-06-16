Nam thần mới nổi: "Thầy giáo bảnh" Kim Moo Yul, "tổng tài chuông xe đạp" Nam Joon

HHTO - Kim Moo Yul và Heo Nam Jun là hai cái tên đang náo loạt làng phim Hàn dạo gần đây. Cùng sở hữu vẻ ngoài nam tính và xây dựng "bạo ngược" trên màn ảnh, nhưng ngoài đời, cả hai lại có những khía cạnh tính cách đối lập.

Kim Moo Yul: "Thầy giáo bảnh" và cú lội ngược dòng ngoạn mục

Kim Moo Yul không chờ đến Bài Học Đáng Đời (Teach You A Lesson) mới bứt phá nhưng để có được hào quang ngày một rực rỡ hơn, anh đã trải qua một hành trình dài không hề trải đầy hoa hồng. Đi lên từ sân khấu nhạc kịch, anh từng phải làm đủ mọi công việc tay chân nặng nhọc từ bảo vệ, giao hàng cho đến công nhân xây dựng để gánh vác kinh tế gia đình.

Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Kim Moo Yul bị cáo buộc tìm cách hoãn nghĩa vụ quân sự với lý do "thu nhập thấp". Dù không bị xử lý hình sự, thông tin cũng được đính chính là tin đồn sai sự thật nhưng làn sóng tẩy chay dữ dội từ công chúng đã khiến nam diễn viên suýt nữa phải rời bỏ nghệ thuật.

Sau khi xuất ngũ, anh chấp nhận lùi lại phía sau, bền bỉ chứng minh thực lực qua hàng loạt vai phụ gai góc, từ cảnh sát chính trực trong The Gangster, The Cop, The Devil cho đến gã phản diện máu lạnh Baek Chang Gi của The Roundup: Punishment. Và màn hóa thân xuất sắc thành thẩm phán ấm áp Cha Tae Joo trong Tòa Án Vị Thành Niên (Juvenile Justice) chính là bước ngoặt lớn giúp anh chiếm trọn cảm tình của khán giả châu Á.

Vai thẩm phán Cha Tae Joo ấm áp trong "Tòa Án Vị Thành Niên" chính là bước ngoặt giúp Kim Moo Yul lấy lại lòng tin từ khán giả.

Sự kiên trì của nam diễn viên 8X cuối cùng đã được đền đáp bằng một vai diễn để đời. Vai thanh tra Na Hwa Jin trong phục trang suit đen cực ngầu của Teach You a Lesson chính là đợt "gia cố" cho danh tiếng ở làng phim châu Á của Kim Moo Yul.

Trong Teach You a Lesson, Kim Moo Yul khiến người xem thích thú khi tung hứng mượt mà giữa những pha hành động cực ngầu và nét diễn hài hước kiểu "ông chú".

Dự án phim từng nhận về không ít hoài nghi vì nguyên tác webtoon gây tranh cãi. Thế nhưng, bằng thực lực không đùa, Kim Moo Yul mang đến một Na Hwa Jin không hề bạo lực thô thiển mà lúc thì láu lỉnh hài hước, khi lại sâu sắc, giàu tình cảm. Những pha hành động dứt khoát và đầy sảng khoái của anh đã hoàn toàn chinh phục người xem.

Trở thành "ông chồng quốc dân" sau cú trượt tay gửi nhầm thư tình, Kim Moo Yul hiện có cuộc hôn nhân viên mãn hơn một thập kỷ bên ngọc nữ Yoon Seung Ah.

Khác với hình tượng gai góc trên phim, ngoài đời Kim Moo Yul lại là người chồng "tinh nghịch" bên bà xã Yoon Seung Ah. Chuyện tình ngọt ngào của cả hai từng bị bại lộ một cách đáng yêu khi nam tài tử lỡ "trượt tay" đăng thư tình lên mạng xã hội trong một cơn say. Sự cố "dở khóc dở cười" ấy không hề làm họ xa nhau mà lại là khởi đầu cho một tổ ấm viên mãn kéo dài hơn một thập kỷ qua.

Heo Nam Jun - "Tổng tài" mang "cơ địa" phản diện

Trước khi bước lên hàng nam chính "vạn người mê", Heo Nam Jun từng có thời gian dài lăn lộn với các vai phụ trong các dự án như The Matchmakers, Sweet Home 3 hay Your Honor. Anh cũng theo đuổi con đường âm nhạc nhưng sau đó chuyển hướng sang diễn xuất vì thực tế khắc nghiệt.

Sau những bước đệm đầy kiên trì đó, Heo Nam Jun đã có màn bứt phá ngoạn mục đảm nhận vai chính trong My Royal Nemesis (Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi). Vào vai Cha Se Gye - một tài phiệt lạnh lùng nhưng lại có những khoảnh khắc vụng về, tấu hài cùng những pha "nhả thoại" "chuông xe đạp", anh dần chiếm trọn trái tim khán giả. Diễn xuất biến hóa từ vibe lạnh lùng sang ấm áp, cộng thêm chemistry cực mượt với Lim Ji Yeon đã giúp anh thu hút về một lượng fan lớn.

Trước khi tăng độ nhận diện với "Cha Thế Giới", Heo Nam Joon từng gây chú ý với vai phụ ở Khi Điện Thoại Đổ Chuông (When The Phone Rings). Dù xây dựng nhân vật là nam phụ si tình 100% uy tín nhưng nhiều khán giả vẫn hoài nghi anh là phản diện ngầm. "Cơ địa phản diện" nhưng nội tâm "liêm khiết" tạo nên sức hút riêng cho Heo Nam Joon.

"Nam thần máy gặt lúa" Heo Nam Jun khiến hội chị em càng ngắm càng mê vì tính cách tháo vát, giản dị ngoài đời thực. (nguồn: rudeboylovers)

Khác với vẻ ngoài góc cạnh, mang đậm vibe phản diện trên phim, ngoài đời, anh lại cực kỳ mộc mạc. Heo Nam Jun từng tiết lộ bản thân lớn lên trong một gia đình thuần nông nên anh rất thạo việc đồng áng, thậm chí còn biết lái cả máy gặt lúa cực điêu luyện. Nam diễn viên gây ấn tượng khi là người tháo vát, giỏi nấu nướng và luôn là "vitamin" đem lại tiếng cười cho mọi người trên trường quay.