Conan tập 29 ấn định ngày khởi chiếu, đại tiệc tốc độ kết hợp phá án bùng nổ

HHTO - "Thám Tử Lừng Danh: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ" lấy chủ đề chính là đua xe và tốc độ, kết hợp phá giải một chuỗi vụ án tai nạn xe liên hoàn liên quan đến nhân vật có biệt danh “Nữ Thần Gió”.

Các tập phim điện ảnh Conan trước đây thường tập trung vào những gương mặt quen thuộc như Kaito Kid, Hattori Heiji bên cạnh thám tử nhí Conan thì tập thứ 29 đánh dấu bước đi táo bạo khi đưa Hagiwara Chihaya - nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp, cá tính của lực lượng Kanagawa lên vị trí trung tâm.

Đoạn trailer chính thức với thời lượng hơn 90 giây đã hé lộ không khí nghẹt thở của phần phim lần này với những phân cảnh đua xe dồn dập và âm thanh gầm rú của động cơ. Lấy bối cảnh tại Lễ hội mô tô Kanagawa, bộ phim mở ra một cuộc truy đuổi nghẹt thở giữa lực lượng cảnh sát và kẻ phản diện bí ẩn mang danh "Lucifer", kẻ đang sở hữu chiếc siêu xe công nghệ cao gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp các cung đường cao tốc.

Phim có rất nhiều cảnh đua tốc độ đầy hấp dẫn.

Ẩn sau tiếng gầm rú của động cơ là một chuỗi các mật mã đan cài tinh vi và những hiện trường vụ án tưởng chừng như không lối thoát. Conan cùng Masumi Sera và "Nữ thần gió" Chihaya sẽ phải lật giở từng manh mối siêu nhỏ, ráp nối những mảnh ghép ký ức từ quá khứ để tìm ra kẻ thủ ác.

Sự kết hợp giữa nhịp phim dồn dập, căng thẳng trên xa lộ cùng những khoảng lặng cân não, lật ngược thế cờ bằng tư duy logic đỉnh cao hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm điện ảnh bùng nổ, làm thỏa lòng cả những tín đồ của dòng phim hành động lẫn các fan cứng dòng phim trinh thám suy luận.

Conan tiếp tục lập kỷ lục doanh thu.

Chỉ sau 3 ngày công chiếu đầu tiên, Conan tập 29 đã tạo nên một cơn địa chấn phòng vé Nhật Bản khi thu về khoảng 3.5 tỷ yên (tương đương 870 tỷ đồng), trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử toàn bộ thương hiệu. Thám Tử Lừng Danh: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ sẽ ra mắt khán giả Việt từ ngày 24/7 và hứa sẽ phá đảo nhiều kỷ lục doanh thu.