Teen 2K6 lưu ý: Những mốc thời gian cần nhớ trong mùa tuyển sinh Đại học năm 2024

HHT - Trong hai ngày 16 - 17/3, tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung tổ chức chương trình tình nguyện “Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” và tình nguyện xây dựng nông thôn mới năm 2024. Chương trình có sự đồng hành của Team châu Phi và Á hậu 1 Biển đảo Việt Nam 2022 Hoàng Thùy Anh.