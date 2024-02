Thần tượng Gen Z vấp phải loạt tranh cãi ứng xử: Cần tiết chế "cá tính mạnh"?

HHT - Thời gian gần đây, khi tranh cãi về "hình ảnh phản cảm" của tlinh còn chưa kết thúc thì netizen lại chia phe trước cách ứng xử của MCK tại lễ trao giải WeChoice.

tlinh, MCK, Grey D đối mặt "bão" dư luận

Vừa qua, tlinh bị chỉ trích khi đăng tải loạt hình ảnh xuất hiện các món đồ, phụ kiện mô phỏng bộ phận sinh dục nam lên Instagram. Phần đông khán giả cho rằng việc chia sẻ những hình ảnh này không phù hợp, nhất là khi âm nhạc, lối sống và cách tư duy của tlinh đang có sức ảnh hưởng với giới trẻ.

Giữa lúc bị réo tên, tlinh khẳng định mình không phải là "nhà hoạt động nữ quyền" và hành động của cô không phải đang "không yêu thương phụ nữ". Đồng thời, tlinh còn so sánh bản hit ghệ iu dấu của em với ca khúc Hit Me Up của Binz, dù cả hai cùng viết về chủ đề yêu đương nhưng bài hát tlinh lại nhận "gạch đá", thậm chí bị gắn mác "sản phẩm rác". Do đó, nữ rapper cho rằng công chúng đang có cái nhìn quá khắt khe đối với mình.

Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2023, Grey D cùng ca khúc Mưa Tháng Sáu đã thắng giải Ca Khúc Của Năm, Top 10 Ca Khúc Được Yêu Thích,... Tuy nhiên, khi lên nhận giải, nam ca sĩ lại có phát ngôn gây "chưng hửng": "Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh em", "Chúc mọi người năm mới vui vẻ". Grey D cũng bị netizen "soi" ra quên cảm ơn, cúi chào hai đàn chị Lệ Quyên - Thu Phương.

Sau lễ trao giải, Grey D đã có bài đăng dài cảm ơn đến ê-kíp, người hâm mộ cùng đồng nghiệp. Nam ca sĩ xin lỗi vì cách ứng xử thiếu tinh tế của bản thân: "Xin lỗi các bạn thật nhiều. Mình bối rối và không kịp chuẩn bị tinh thần, phát ngôn không được chỉn chu nên quên cảm ơn đến những người quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình - các fan của Grey D. Em cũng xin lỗi chị Lệ Quyên và chị Thu Phương, trong lúc vui quá em đã quên cúi chào cảm ơn cẩn thận".

Tại lễ trao giải WeChoice Awards 2023, MCK thắng giải Album Của Năm. Trường Giang - Nhã Phương là hai nghệ sĩ xướng tên và trao giải cho nam rapper. Tuy nhiên, MCK khi bước lên sân khấu nhận cúp lại không chào hỏi hay cảm ơn đàn anh, đàn chị. Nhiều netizen cho rằng hành động này thiếu tinh tế, thế nhưng không ít người cho rằng nguyên nhân MCK cư xử như vậy là vì trước đó Trường Giang đã nhận định khá là kém duyên: "Có nhiều album tôi thích và nghe nhiều lần, hy vọng có một album nằm trong đây. Mà chắc không đâu, HIEUTHUHAI lên nhiều rồi nên nhường cho những bạn khác".

Trong lúc "bão" dư luận vẫn đang gay gắt, việc MCK đăng hình ảnh để cúp Làn Sóng Xanh 2022 trong nhà vệ sinh tiếp tục trở thành đề tài tranh cãi. Sau loạt hành động trên, nam rapper bị chỉ trích là "ngông cuồng", "lấc cấc"...

"Cá tính mạnh" biện minh cho văn hóa ứng xử kém?

Việc các nghệ sĩ trẻ tự tin thể hiện cá tính, quan điểm sống và tư duy của bản thân là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi cách bộc lộ "cá tính mạnh" xung đột với những chuẩn mực văn hóa của cộng đồng, xã hội thì có lẽ các nghệ sĩ cũng nên lắng nghe và cân nhắc. Nghệ sĩ có thể "ngông" trong âm nhạc nhưng nếu lấy đó làm phong cách ứng xử trước công chúng - những người ảnh hưởng trực tiếp tới chỗ đứng, thành công và doanh thu của nghệ sĩ - thì không khác nào việc họ đang tự xây lên những rào cản cho sự nghiệp của mình.

Bên cạnh đó, việc nghệ sĩ xuất thân từ giới Underground, đi lên với thể loại Rap gai góc không có nghĩa là họ có thể bỏ qua những giao thức giao tiếp tối thiểu thể hiện sự tôn trọng với đàn anh, đàn chị trong nghề. Hãy nhìn cách các giám khảo Rap Việt cũng xuất thân từ Underground như Thái VG, Justatee, Big Daddy, Karik... nói chuyện, ứng xử với MC Trấn Thành và các tiền bối, đồng nghiệp. Ngay như Andree và BRay từng có những màn đụng độ cực căng bằng âm nhạc nhưng khi làm việc chung, xuất hiện trước công chúng, họ luôn thể hiện thái độ khiêm nhường, cầu thị, tôn trọng lẫn nhau.