Vì fan cuồng, nam thần “Percy Jackson” phải từ bỏ điều đáng nhớ nhất tuổi teen

HHTO - Ngôi sao tuổi teen của loạt phim “Percy Jackson” đã phải từ bỏ một trong những hoạt động đáng nhớ nhất của học sinh cuối cấp bởi sự quấy phá của fan cuồng.

Tham gia loạt phim Percy Jackson and The Olympians (Percy Jackson và Các Vị Thần Trên Đỉnh Olympus) với vai chính Percy Jackson, Walker Scobell đang là một trong những ngôi sao tuổi teen được quan tâm trên thế giới. Walker Scobell sinh vào ngày 5/1/2009, cậu vừa mới bước qua sinh nhật 17 tuổi.

Có thể nói trở thành con trai của Poseidon - vị thần cai quản đại dương trong Thần Thoại Hy Lạp - trong loạt phim Percy Jackson đã mang lại cho Walker Scobell danh tiếng, nhưng đồng thời cũng kéo theo những rắc rối. Gần đây, Walker Scobell đã phải viết lên Instagram của mình ở chế độ story rằng: “Chỉ để mọi người biết, tôi sẽ không tham dự prom” (buổi dạ hội cuối cấp).

Lý do là bởi có những fan cuồng không thích viễn cảnh Walker Scobell sẽ tham gia prom cùng một bạn nữ nào đó, nên đã gửi lời đe dọa đến những cô gái tuổi teen đang ở xung quanh “Percy Jackson”. Lưu ý, không phải là bạn gái của Walker Scobell, mà là tất cả các cô gái tuổi teen có khả năng hẹn hò với Walker Scobell, đều nằm trong “tầm ngắm” của những fan cuồng này.

Story của Walker Scobell.

Sau khi tuyên bố sẽ không tham dự prom, Walker Scobell còn viết thêm rằng: “Làm ơn hãy ngừng gửi lời dọa giết đến TẤT CẢ các cô gái tuổi teen có thể liên quan đến tôi dựa trên khoảng cách nơi họ sống. Điều đó không công bằng với họ và gia đình họ. Có lẽ cũng nên ngừng gửi lời đe dọa giết người nói chung. Điều đó thật không hay. Khá là kỳ quặc khi tôi phải nói điều này”.

Một cảnh từ Percy Jackson mùa 3.

Thông báo này của Walker Scobell gây sốc cho không ít netizen khi biết ngôi sao tuổi teen này đang phải chịu đựng những gì từ các fan cuồng quá khích. Các bình luận “phẫn nộ” thay cho Walker Scobell cũng như tiếc nuối cho việc cậu phải bỏ lỡ một trong những hoạt động đáng nhớ thời tuổi teen vì một lý do chẳng chính đáng chút nào.

Họ viết: “Cậu ấy phải bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất năm cuối cấp, bỏ lỡ prom chỉ vì fan giở thói ghen tị sao?”, “Không một thiếu niên nào lại phải nói và làm những điều này, thương Walker quá”, “Thật điên rồ khi một học sinh trung học lại phải bỏ lỡ prom”, “Tôi nghe nói có nhiều fan cuồng còn chụp ảnh nhà cậu ấy, lục lọi MXH của người nhà để kiểm tra xem cậu ấy có bạn gái hay không, đe dọa nếu cậu ấy xuất hiện trên thảm đỏ cùng bạn gái thì sẽ tấn công cô ấy, có đúng không? Sợ quá vậy”...

Walker Scobell và bạn diễn Leah trong loạt phim Percy Jackson.

Rất nhiều bình luận bức xúc vì hành động của fan cuồng đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân riêng tư của Walker Scobell. Các bình luận đều đồng tình rằng dù có yêu thích diễn viên hay vai diễn của họ đến đâu thì luôn cần tách bạch nhân vật trong phim với đời sống cá nhân của diễn viên. Theo đó, cần đặt “ranh giới” giữa đời thực và màn ảnh, cũng như phải có hành động bảo vệ diễn viên và có sự trừng phạt hợp lý đối với các fan cuồng.

Các bình luận viết: “Phải có hậu quả thích đáng cho việc này, cậu ấy đã bị theo dõi và mọi chuyện có thể trở nên nguy hiểm hơn vì chưa có biện pháp nào được thực hiện”, “Hãy tìm ra những kẻ làm việc này trên mạng, và hãy phạt họ thật nặng”, “Không chỉ là chuyện của Hollywood, chúng ta cần phải làm hết sức mình để bảo vệ lao động là trẻ em trong bất kỳ ngành nghề nào”...

Walker Scobell trong Percy Jackson mùa 1.

Walker Scobell tiếp tục đóng chính Percy Jackson mùa 2.

Walker Scobell lần đầu thủ vai Percy Jackson là trong mùa 1 của loạt phim Percy Jackson and The Olympians, ra mắt năm 2023. Câu chuyện kể về Percy Jackson bỗng một ngày phát hiện ra mình là một Á thần (một nửa là thần, một nửa là người). Cậu là con trai của Thần biển Poseidon với một phụ nữ loài người. Khi thân phận thực sự bị lộ, Percy Jackson phải rời nhà, gia nhập Trại Á thần. Từ đó, cậu gặp gỡ những người bạn cũng có xuất thân thần thoại, dấn thân vào những cuộc phiêu lưu chiến đấu với quái vật cũng như ngăn chặn chiến tranh giữa các vị thần…

Percy Jackson and The Olympians đã phát sóng mùa 2 vào cuối năm 2025, đầu năm 2026. Mùa 3 của phim đang được thực hiện.