REDRED của CORTIS được V-COER lồng nhạc Việt vào, vũ đạo "khớp không tưởng"

HHTO - Màn trở lại của CORTIS với "REDRED" khuấy đảo mạng xã hội theo đúng cách "cợt nhả" mà fan Việt từng giúp nhóm viral khắp nơi. Từ trêu đùa "biên đạo cho đã rồi 10 năm sau thấy cảnh", V-COER (fandom nhóm) bắt đầu tìm cách đoạn nhạc Việt ghép vào vũ đạo bài hát, tưởng lệch tông mà lại khớp đến khó tin.

Sau khi "làm mưa làm gió" K-Pop nửa cuối năm 2025, CORTIS chính thức trở lại với một sản phẩm "siêu quậy", thể hiện rõ hơn cá tính âm nhạc và tinh thần bứt phá riêng. Ca khúc chủ đề REDRED ghi nhận hơn 1,31 triệu lượt nghe trên Spotify. Sau 2 ngày, MV lọt vào bảng xếp hạng thịnh hành của YouTube tại 24 quốc gia và các vùng lãnh thổ, tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ của "tân binh khủng long" này.

Màn trở lại lần này của CORTIS còn bất ngờ "tạo sóng" từ chính độ "lầy" của fan Việt. Vũ đạo của REDRED trong Conceptual Performance Film được các V-COER ghép nhạc Việt, khớp đến bất ngờ, khiến ai xem cũng phải bật cười vì quá hợp.

Khi bản hit 10 năm tuổi Bống Bống Bang Bang của 365DABAND được lồng ghép vào phần vũ đạo REDRED, nhiều người không khỏi bật cười vì độ "khớp" khó tin đến mức nếu không để ý kỹ còn tưởng đây mới là nhạc gốc của ca khúc. - Nguồn: Đài Tiếng Nói GenZ

Bản rap của Dương Quốc Mỹ và Tâm An trong "Đảo Hoa Hậu" cũng được fan "nhét" vào MV, từ biểu cảm, động tác cho đến từng nhịp cắt cảnh đều ăn khớp. - Nguồn: Trendtune.Vietnam

Ghép nhạc bài nọ vào vũ đạo bài kia không phải "công thức" lạ với fan K-Pop, dựa trên độ tương thích nhịp BPM. Đó là chưa kể đến những trường hợp những bản remix làm cho vui của fan hay phổ lời Việt cũng bất ngờ viral đến độ trở thành fanchant riêng như "Lửa hận thù" - FLOWER (Jisoo BLACKPINK). Biết đâu, một trong những phiên bản ghép nhạc Việt trên vũ đạo của REDRED lại được CORTIS "nằm vùng" xem được và "đu trend" như cách bản remix kiểu Thái Lan của FaSHioN.