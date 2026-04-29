Ariana Grande giành quyền sở hữu toàn bộ dự án âm nhạc với album mới "Petal"

HHTO - Ariana Grande chính thức đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc khi bất ngờ công bố album phòng thu thứ 8 mang tên "Petal". Sau thời gian tập trung cho điện ảnh và tour diễn, Ariana hứa hẹn mở ra một chương nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi nữ ca sĩ khai thác hình ảnh “cánh hoa” như biểu tượng của sức sống.

Ariana Grande vừa công bố dự án âm nhạc tiếp theo mang tên Petal. Cô cũng thành lập hãng đĩa riêng để chịu trách nhiệm phát hành chính.

Tối 28/4 (giờ Việt Nam), Ariana Grande chính thức công bố album phòng thu thứ 8 mang tên Petal, dự kiến phát hành vào ngày 31/7. Petal đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi cô lần đầu tiên nắm giữ quyền kiểm soát hoàn toàn đối với album và các bản thu của mình.

Album bao gồm 12 ca khúc và tất cả đều có sự tham gia của Ariana Grande trong vai trò đồng sáng tác, phối khí. Cô tiếp tục duy trì sự cộng tác mật thiết với nhà sản xuất Ilya Salmanzadeh. Chia sẻ về ý tưởng chủ đạo của album, đội ngũ sản xuất mô tả Petal là biểu tượng của một sức sống mãnh liệt và sự trỗi dậy từ những nghịch cảnh. Hình ảnh này cũng phản ánh tư duy nghệ thuật mang tính thách thức và kiên định của Ariana trong giai đoạn hiện tại.

Theo tờ Rolling Stone, thông điệp này dường như là lời hồi đáp của Ariana sau những biến động lớn trong đời tư và sự nghiệp suốt những năm qua. Hình ảnh "cánh hoa" (Petal) không đại diện cho sự mong manh, mà là biểu tượng của sự kiên cường.

Đáng chú ý, Ariana Grande chính thức công bố đã thành lập hãng đĩa riêng mang tên BabyDoll Music để chịu trách nhiệm phát hành chính. Đây là lần đầu tiên giọng ca 7 rings nắm giữ quyền sở hữu bản thu âm gốc cho một album phòng thu. Trong dự án này, đơn vị kỳ cựu Republic Records sẽ thay đổi vai trò, từ hãng đĩa chủ quản trở thành đối tác hợp tác phát hành.

