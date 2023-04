Thành Công (Boys Planet) về chung công ty với Suni Hạ Linh, ngày debut đang gần kề?

HHT - Trang Facebook chính thức của Mustation Entertainment xác nhận Nguyễn Thành Công trở thành nghệ sĩ mới của công ty. Cựu thực tập sinh của "Boys Planet 999" sẽ ra mắt với tư cách ca sĩ solo tại Việt Nam?

Đầu quân cho Mustation Entertainment, đồng nghĩa Nguyễn Thành Công sẽ chung nhà với nữ ca sĩ Suni Hạ Linh. Dưới bài thông báo của công ty, người hâm mộ gửi vô vàn lời chúc mừng cùng hy vọng cựu thực tập sinh của Boys Planet 999 sẽ bước đi trên con đường hoa trong hành trình nghệ thuật sắp tới.

Trước đó, nhiều fan mong rằng Nguyễn Thành Công sẽ về dưới trướng một công ty giải trí Hàn Quốc và ra mắt với tư cách idol K-Pop. Màn bắt tay với Mustation Entertainment dường như đã cho thấy rõ định hướng ra mắt và hoạt động tại Việt Nam, trái với dự đoán và mong đợi ban đầu của người hâm mộ dành cho Thành Công.

Fan tin chắc khả năng cao anh sẽ ra mắt với tư cách ca sĩ solo. Tận dụng sức ảnh hưởng đang có từ Boys Planet 999, màn debut của Thành Công có lẽ sẽ sớm được ấn định.

Nguyễn Thành Công sinh năm 2000, cao 1m74. Trước khi gây chú ý khi tham gia chương trình sống còn của Hàn - Boys Planet 999, Thành Công đã nổi tiếng với tư cách thành viên của OOPS! CREW - một trong những nhóm nhảy đình đám nhất tại Hà Nội.

Anh tham gia Boys Planet 999 với tư cách thực tập sinh tự do và dừng chân sau vòng công diễn thứ hai. Dù kỹ năng thanh nhạc chưa được phô diễn nhiều do hạn chế ngôn ngữ, Thành Công cũng thu hút lượng fan cứng nhất định trên toàn cầu nhờ tính cách hòa đồng, đáng yêu và visual sáng.

Trở về Việt Nam sau khi bị loại, Thành Công đã lập hệ thống SNS chính thức. Mới đây, anh đăng tải trên YouTube cá nhân video cover ca khúc That's Okay (D.O.) như một món quà dành tặng người hâm mộ.

Ngày 25/5 tới đây, Nguyễn Thành Công sẽ tham gia lễ hội Văn hóa Hàn Quốc - HOLA DAEBAK FESTIVAL 2023 của Đại học FPT Hà Nội với tư cách khách mời đặc biệt tại vòng Chung kết K-Pop Dance Cover Contest.