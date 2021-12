Thành công nhất sau “Harry Potter”: Emma Watson đỉnh nhưng vẫn xếp sau trai nhà Hufflepuff

HHT - “Hermione” Emma Watson và “Harry” Daniel Radcliffe đã có những vai diễn lớn ở Hollywood, nhưng vẫn xếp sau chàng trai đến từ nhà Hufflepuff, người từng đình đám với “Twilight” và sắp trở thành Người Dơi.

Bộ phim Harry Potter đầu tiên đã được phát hành cách đây 20 năm, vào ngày 14/11/2001. Kể từ đó đến nay, những ngôi sao nhí của loạt phim đã trưởng thành, gầy dựng sự nghiệp của riêng mình và gặt hái được những thành công trong suốt chặng đường.

Và đây là những cái tên thành công nhất, dựa trên các tác phẩm, giải thưởng, độ phủ sóng mạng xã hội và hơn thế nữa.

10. Evanna Lynch

Evanna Lynch đã đóng vai Luna Lovegood đáng yêu trong bốn phần phim Harry Potter, sau khi vượt qua 15 ngàn ứng cử viên khác. Hiện tại, Evanna Lynch bận rộn với khá nhiều dự án, như tổ chức podcast thuần chay hằng tuần, đồng sáng lập một công ty đăng ký hộp trang điểm sạch sẽ, thuần chay và không độc hại…

Sau Harry Potter, Evanna Lynch cũng tham gia một số bộ phim hay TV show như Dancing with the stars (Bước nhảy hoàn vũ) vào năm 2018. Diễn xuất khôn ngoan, cũng có tham gia một vài bộ phim độc lập, nhưng rõ ràng trọng tâm chính của cô nằm ở các dự án khác.

9. Matthew Lewis

Matthew Lewis thủ vai Neville Longbottom của loạt phim Harry Potter, và thuật ngữ “Longbottoming” đã ra đời vì anh. Thuật ngữ này dùng để nói về một người khi còn bé trông ngốc nghếch, vụng về; nhưng bất ngờ trở nên quyến rũ khi trưởng thành.

Hiện tại, Matthew Lewis vẫn thường xuyên đóng phim như: Ripper Street, Happy Valley, Me Before You… Anh còn dẫn chương trình The Official Leeds United Podcast.

8. Harry Melling

Khó mà nhận ra Harry Melling kể từ những ngày anh còn là cậu bé Dudley Dursley trên phim. Sau Harry Potter, anh đã trở thành một diễn viên khá xuất sắc khi bước qua được cái bóng của loạt phim huyền thoại này.

Các phim ấn tượng của Harry Melling có thể kể đến: Merlin, The Lost City of Z, His Dark Materials, The Old Guard, The Devil All The Time… Thậm chí, Harry Melling còn thủ một vai khá ấn tượng trong The Queen’s Gambit, mà khán giả đã rất ngạc nhiên khi họ nhận ra đó chính là “người anh họ xấu tính ham ăn của Harry Potter”. Sắp tới đây, Harry Melling sẽ tham gia bộ phim The Pale Blue Eye cùng Christian Bale.

7. Freddie Stroma

Freddie Stroma là nam diễn viên đã đóng vai Cormac McLaggen tự mãn trong Harry Potter. Vẻ ngoài điển trai của anh đã giúp anh đảm nhận một số vai nổi bật sau đó đều có khí chất “hoàng tử” như A Cinderella Story: Once Upon A Song hay Bridgerton đình đám của Netflix.

Sắp tới, Freddie Stroma có loạt phim Peacemaker của HBO Max, một vai trong The Suicide Squad…

6. Tom Felton

Tom Felton được biết đến nhiều nhất với vai Draco Malfoy. Anh cũng là một trong những diễn viên nổi tiếng, được yêu thích nhất nhì dàn diễn viên nhí Harry Potter.

Sau Harry Potter, Tom Felton vẫn diễn xuất, có một số vai trong các tác phẩm như loạt phim truyền hình The Flash, Ophelia, một số bộ phim độc lập khác… Tuy vẫn chưa có vai nam chính lớn nào của mình nhưng hoạt động nghệ thuật của Tom Felton vẫn khá ổn định.

5. Rupert Grint

Rupert Grint là diễn viên đóng vai Ron Weasley, người bạn thân nhất của Harry Potter. So với các bạn diễn của mình, Rupert Grint không quá nổi tiếng, nhưng dường như đó là điều mà anh muốn. Dù vậy, sức phổ biến của anh vẫn rất đỉnh, chỉ mới tham gia Instagram vào năm ngoái nhưng Rupert Grint đã có hơn 4,4 triệu người theo dõi.

Rupert Grint không đóng phim nhiều sau Harry Potter, có thể kể đến vai chính và điều hành sản xuất Snach. Hiện tại, anh đang đóng chính Servant, bộ phim này đã được gia hạn cho mùa thứ ba.

4. Alfred Enoch

Thủ vai Dean Thomas trong bảy phần phim Harry Potter, nam diễn viên Alfred Enoch hiện được biết đến nhiều hơn với How to Get Away with Murder, loạt phim này từng đoạt giải Emmy. Điều đó chứng tỏ qua việc nhiều người gọi anh là “Wes Gibbins” hơn là “Dean Thomas”.

Có vẻ Alfred Enoch sẽ tiếp tục sự nghiệp thành công của mình ở mảng truyền hình với Foundation - bộ phim đã được gia hạn cho mùa thứ hai.

3. Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe đảm nhận vai chính Harry Potter, đã trở thành một diễn viên khá xuất sắc kể từ khi rời trường Hogwarts. Sự nghiệp hậu Harry Potter của Daniel thực sự thú vị để theo dõi. Anh tránh xa những bộ phim kinh phí lớn, thay vào đó tập trung vào những bộ phim như Guns Akimbo, Swiss Army Man hay Unbreakable Kimmy Schmidt. Anh cũng xuất hiện trong bộ phim Now You See Me 2, hài hước là anh nhấn mạnh mình không phải là nhà ảo thuật có “ma thuật” gì trong phim này cả.

Hiện tại, Daniel Radcliffe đóng vai chính trong loạt phim Miracle Worker. Loạt phim hài đã được làm mới cho mùa thứ tư. Radcliffe cũng đang đóng chung với Channing Tatum, Brad Pitt và Sandra Bullock trong The Lost City of D, công chiếu năm sau 2022.

Daniel Radcliffe cũng đã có một sự nghiệp sân khấu thành công với một giải Grammy, hai đề cử giải Drama Desk Awards.

2. Emma Watson

Emma Watson thủ vai Hermione Granger, là người thành công nhất trong bộ ba nhân vật chính. Từ cô phù thủy thông minh của Harry Potter, Emma Watson đã trở thành công chúa Disney trong Beauty and The Beast, nàng tội phạm khét tiếng trong Bling Ring, cô gái tinh tế trong Perks of Being a Wallflower, chị cả hiền dịu March trong Little Women…

Sức ảnh hưởng của Emma Watson vẫn sẽ được duy trì trên khắp thế giới ngay cả khi cô từ giã nghiệp diễn. Sau khi rời trường Hogwarts, “Hermione” tốt nghiệp Đại học Brown, được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc, phát động chiến dịch HeForShe vì sự tiến bộ của bình đẳng giới…

1. Robert Pattinson

Không ai khác có thể đứng ở vị trí đầu bảng này, ngoại trừ Robert Pattinson. Anh xuất hiện trong Harry Potter chỉ một phần duy nhất - Chiếc Cốc Lửa với vai diễn Cedric Diggory - niềm tự hào của nhà Hufflepuff.

Sau Harry Potter, Robert Pattinson đã bùng nổ toàn cầu với loạt phim Twilight, phim mang về cho anh danh tiếng lẫn tiền bạc. Sau một thập kỷ tách mình khỏi những bộ phim bom tấn lớn, Robert Pattinson tham gia các bộ phim như Good Time, The Lightshouse để rèn giũa diễn xuất và trở lại còn xuất sắc hơn. Diễn xuất của Robert Pattinson được giới phê bình khen ngợi hết lời.

Anh đóng vai chính trong Tenet, The King và sẽ trở thành Batman vào năm sau. Và chắc chắn là diễn viên trẻ thành công nhất sau loạt phim Harry Potter.