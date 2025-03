"Thanh Gươm Diệt Quỷ" vươn tầm quốc tế, hợp tác với giải đấu thể thao tầm cỡ

HHT - Trước thềm công chiếu movie "Vô Hạn Thành", "Thanh Gươm Diệt Quỷ" khiến fan không khỏi tự hào khi có màn hợp tác bất ngờ với Major League Baseball (MLB), một trong những giải đấu bóng chày hàng đầu nước Mỹ.

Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (Major League Baseball) và Demon Slayer đã hợp tác để ra mắt một dự án ngắn mang phong cách anime, nhằm quảng bá cho sự kiện Tokyo Series sắp diễn ra. Đoạn phim hiện đạt hơn 500 nghìn lượt xem trên nền tảng YouTube.

Được thực hiện bởi Ufotable, studio đứng sau những hình ảnh mãn nhãn của Demon Slayer, đoạn phim quảng bá có sự góp mặt của các ngôi sao MLB như Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Shota Imanaga và Seiya Suzuki. Video kết hợp yếu tố căng thẳng của trận đấu bóng chày với những hiệu ứng chiến đấu đặc trưng của anime.

Nhân vật Sakonji Urokodaki (thầy của Tanjiro trong anime) đảm nhiệm vai trò bình luận viên, kể lại sự phát triển của bóng chày Nhật Bản và quá trình "chuyển giao thế hệ" cho các ngôi sao hiện tại.

Một tài khoản tên @OshiZlebaseball không giấu được niềm phấn khích khi để lại một bình luận hơn 2 nghìn lượt thích dưới video: "Là một người hâm mộ lớn của môn bóng chày và anime, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ thấy được một video như thế".

Major League Baseball (MLB) là giải đấu lâu đời nhất trong bốn liên đoàn thể thao lớn của Mỹ và Canada. Thành lập từ cuối thế kỷ 19, MLB hiện quy tụ 30 đội, chia thành hai liên đoàn American League (AL) và National League (NL). Giải đấu này thu hút hàng triệu người hâm mộ toàn cầu và là sự kiện thể thao quan trọng của nước Mỹ mỗi mùa hè.

Màn hợp tác lần này không chỉ đánh dấu bước đi mới trong chiến lược quảng bá của Demon Slayer, mà còn giúp MLB tiếp cận sâu hơn với cộng đồng fan anime - nhóm khán giả trẻ đầy tiềm năng. Đây cũng là màn khởi động hoàn hảo cho Tokyo Series 2025, sự kiện diễn ra vào ngày 18 và 19/3 tới, mở màn mùa giải MLB với hai trận đấu giữa Dodgers và Cubs.

Tác giả của "Children of the Whales" ra mắt manga mới

Abi Umeda vừa thông báo trên tài khoản X (Twitter) cá nhân rằng tác giả sẽ ra mắt bộ manga mới mang tên Jami Jami (Wicked Life, Wicked Soul) vào ngày 9/5 . Manga sẽ được phát hành trên tạp chí Young Animal Zero của Hakusensha và trang web Young Animal Web .

Theo Umeda, Jami Jami sẽ là một câu chuyện giả tưởng đen tối, xoay quanh những quái vật kỳ lạ và người thú, hứa hẹn mang đến một câu chuyện ly kỳ trong thế giới bí ẩn và u ám.

Trước đó, Umeda nổi danh với manga Children of the Whales (Kujira no Kora wa Sajō ni Utau), phát hành trên tạp chí Monthly Mystery Bonita của Akita Shoten, từ tháng 1/2023 và kết thúc với tập 23 vào tháng 3 cùng năm.

Phong cách nghệ thuật của Abi Umeda được đánh giá cao về sự tinh tế và khả năng truyền tải cảm xúc. Children of the Whales từng được yêu thích bởi độc giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là những người yêu thích thể loại giả tưởng và tâm lý, nên Jami Jami nhìn chung rất được chào đón và mong đợi.

