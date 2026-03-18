Phần kết của Dune chuẩn “phim đầy sao”, Robert Pattinson sẽ đóng vai trò gì?

HHTO - Hai phần đầu của Dune đã nhiều ngôi sao lắm rồi mà phần cuối cùng vẫn có thêm nhiều gương mặt đình đám xuất hiện.

Sau nửa thập kỷ mang đến những trải nghiệm điện ảnh tuyệt mỹ cho khán giả toàn cầu, bộ ba phim Dune: Hành Tinh Cát của đạo diễn Denis Villeneuve sẽ đi đến hồi kết vào cuối năm nay. Dune: Hành Tinh Cát - Phần Ba vừa hé lộ trailer đầu tiên, đưa khán giả chứng kiến những cuộc chiến tranh tàn khốc cùng các biến động chính trị trong toàn vũ trụ, vượt ra khỏi giới hạn của hành tinh hoang mạc Arrakis.

Đoạn giới thiệu mở đầu với cảnh Paul Atreides (Timothée Chalamet) và Chani (Zendaya) tâm sự về việc đặt tên cho con, ngầm ám chỉ cả hai đã trở lại bên nhau sau cái kết của phần phim trước.

Bên cạnh đó, trailer cũng hé lộ đế chế của Paul Atreides đang mở rộng chiến tranh với các trận chiến trên tàu vũ trụ, những cuộc tàn sát trên bộ và nhân vật phản diện mới là Scytale tóc bạch kim do Robert Pattinson thủ vai.

Paul Atreides nhận ra rằng “Con càng chiến đấu, kẻ thù của chúng ta càng chiến đấu một cách mạnh mẽ hơn” và vì thế, quy mô của chiến tranh trong Dune: Hành Tinh Cát - Phần Ba được đẩy lên cực điểm, hé lộ một cuộc “thánh chiến” toàn thiên hà đầy khốc liệt và ám ảnh. Quyền lực của Paul càng lớn, càng có thêm nhiều kẻ thù muốn hạ bệ anh.

Phần 3 có mốc thời gian 17 năm sau phần 2.

Trong phần cuối này, khán giả sẽ đón chào sự trở lại của Jason Momoa trong vai Duncan Idaho, một chiến binh kiên cường của gia tộc Atreides, người đã hy sinh trong phần phim đầu tiên. Cùng với đó, Anya Taylor-Joy sẽ chính thức ra mắt vũ trụ Dune với vai diễn Alia Atreides, em gái của Paul, sau màn giới thiệu khiến khán giả toàn cầu “bùng nổ phấn khích” trong phần hai. Gương mặt mới hoàn toàn là Robert Pattinson trong vai Scytale thì cũng là cái tên khiến khán giả nhất định phải ra rạp.