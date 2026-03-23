Bẫy Tiền trở lại sau 6 tháng hoãn chiếu, phải chỉnh sửa vì nội dung nhạy cảm?

HHTO - Lý do nào khiến Bẫy Tiền đột ngột rút lui khi đã sát ngày công chiếu, rồi bây giờ đột ngột trở lại? Có phải vì đề tài về chuyện lừa đảo trực tuyến?

Sau gần nửa năm im ắng kể từ khi bất ngờ dời lịch trước thềm công chiếu, Bẫy Tiền chính thức quay trở lại vào ngày 10/4/2026. Khi ấy, netizen suy đoán phim phải biên tập chỉnh sửa vào phút chót vì nội dung nhạy cảm. Bởi cách vận hành app lừa đảo trong Bẫy Tiền quá cụ thể và có nguy cơ trở thành “giáo trình” cho tội phạm. Nhà sản xuất Bẫy Tiền cũng xác nhận ê-kíp quyết định lùi lịch chiếu để chỉnh sửa bản phim, tránh các rủi ro không đáng có.

Bẫy Tiền bất ngờ thông báo trở lại.

Đạo diễn Oscar Dương cũng nhận thấy đề tài của Bẫy Tiền khá gai góc vì chạm đến những góc tối của con người, cần cân bằng lại nhịp phim và thêm thắt những yếu tố kịch tính cần thiết. Bản phim này vì thế cũng trọn vẹn và chỉn chu hơn so với lần công chiếu trước đó.

Phim xoay quanh nạn lừa đảo trực tuyến.

Là phim điện ảnh Việt khai thác trực diện vấn nạn lừa đảo - một chủ đề “nóng” của xã hội, Bẫy Tiền đưa khán giả bước vào hành trình nghẹt thở, nơi những quyết định sai lầm có thể phải trả giá bằng chính mạng sống. Trailer mới của phim tiếp tục mở ra bầu không khí kịch tính với nhịp phim dồn dập, các mối quan hệ chồng chéo và những tình huống đặt nhân vật vào thế tiến thoái lưỡng nan khi tiền bạc trở thành “cái bẫy” khó thoát với nhân vật trung tâm là Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát).

Nhân vật của Liên Bỉnh Phát có thoát được cái bẫy tinh vi?

Với bầu không khí u tối và nhịp phim dồn dập, Bẫy Tiền đẩy khán giả vào chuỗi căng thẳng tột độ khi từng nhiệm vụ trở thành cơn ác mộng thực sự, bủa vây nhân vật chính trong tuyệt vọng. Mỗi tin nhắn, cuộc gọi là một canh bạc sinh tử, nơi tiền thưởng càng lớn thì cái giá phải trả càng đắt - thậm chí là chính mạng sống.