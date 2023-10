Thanh Gươm Trừ Tà: Kang Dong Won tỏa sáng, Jisoo chiếm sóng dù không có lời thoại

HHT - Không chỉ được đầu tư kinh phí lên đến hơn 200 tỷ đồng, "Thanh Gươm Trừ Tà" (Dr. Cheon and Lost Talisman) còn là bữa tiệc giải trí đúng nghĩa với sự tham gia của dàn khách mời đình đám xứ Kim chi.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung trong phim.

Thanh Gươm Trừ Tà (Dr. Cheon and Lost Talisman) là tác phẩm điện ảnh thể loại hài, kinh dị mang màu sắc giả tưởng dựa trên webtoon gốc có tên Possessed. Trong đó, nhân vật trung tâm là Dr. Cheon (Kang Dong Won thủ vai) - một thầy trừ tà giả không tin vào sự tồn tại của ma quỷ.

Với khả năng hùng biện và biệt tài “thao túng tâm lý” đỉnh cao, anh tin rằng việc trừ tà là để xoay chuyển niềm tin của con người thay vì hoá giải những linh hồn không tồn tại. Nhờ hiệu ứng kỹ xảo tâm linh tựa như thật, Dr. Cheon và cộng sự In Bae (Lee Dong Hwi đóng) đã thành công đánh lừa nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ trừ tà trên khắp Hàn Quốc.

Với độ nổi tiếng của thầy trừ tà Dr. Cheon, Yoo-kyung (Esom thủ vai) - nữ khách hàng mang đôi mắt âm dương đã tìm đến anh. Yoo-kyung bỏ ra số tiền khổng lồ nhằm nhờ anh nhờ cứu lấy đứa em gái đang bị quỷ ám. Từ đây, Dr. Cheon phải liên tục đối mặt với một ác linh tàn bạo có khả năng chiếm hữu cơ thể con người. Đây cũng chính là kẻ thù đã cướp đi mạng sống của nhiều người thân trong gia đình của Dr. Cheon.

Ngồi ghế đạo diễn của Thanh Gươm Trừ Tà là Kim Seong Siik - người từng đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn cho các phim điện ảnh đình đám như Ký Sinh Trùng (Parasite), Quyết Tâm Chia Tay (Decision To Leave), hay Ác Quỷ Đối Đầu (Deliver Us From Evil)… Cũng vì vậy mà phim sở hữu phần kịch bản thú vị, câu chuyện mang màu sắc màu sắc bi hài tương tự như những bộ phim trên.

Mỗi nhân vật trong phim cũng đều có quá khứ bi kịch. Nếu như nam chính phải trải qua cú sốc mất đi cả ông nội và em trai, thì nữ chính cũng mất đi cả cha lẫn mẹ, một thân chăm sóc em gái. Đứng trước các thế lực tà ác, những con người xa lạ buộc phải liên kết với nhau để bảo toàn mạng sống, cũng như vượt qua những ám ảnh trong quá khứ.

Dù vậy, Dr. Cheon and Lost Talisman không hoàn toàn bài trừ việc mê tín dị đoan hay lên án những hình thức tâm linh gian trá. Mà phim dùng đề tài này để đưa ra thông điệp cảnh báo về cái ác đến từ tâm tính xấu xa của con người. Phim cũng sở hữu phần hình ảnh chỉn chu nhờ những pha hành động được lồng ghép yếu tố truyền thống như múa kiếm, gõ trống… Việc kết hợp đan xen các tình tiết cổ trang trong câu chuyện hiện đại cũng tạo ra cảm giác mới lạ.

Đặc biệt, Thanh Gươm Trừ Tà là bộ phim điện ảnh đầu tay của Jisoo (BLACKPINK). Trong phim, Jisoo vào vai một nàng tiên cổ tích, cô không có lời thoại nào mà chỉ giao tiếp thông qua một pháp sư. Pháp sư này sẽ mở lời với tiên nữ bằng cách thức đặc biệt, sau đó truyền tải lại thông tin cho nhóm của Dr. Cheon. Dù chỉ tham gia với vai trò "cameo", lên hình với thời lượng rất ngắn, vai diễn của Jisoo vẫn được truyền thông, khán giả săn đón nhiệt tình. Đa phần dành lời khen cho cô nhờ tạo hình ấn tượng, phù hợp với nhân vật.

Dù sở hữu dàn diễn viên đình đám cùng cốt truyện ấn tượng nhưng Thanh Gươm Trừ Tà lại có cái kết hụt hẫng và chưa đủ chiều sâu. Từ hồi hai, phim có dấu hiệu hơi lan man do ôm đồm nhiều tình tiết, khai thác dài dòng về tuyến truyện riêng của các nhân vật. Sang hồi ba, cách giải quyết câu chuyện của phim càng có phần vội vàng và nhanh chóng.

Nhân vật phản diện trung tâm dù ban đầu sở hữu nhiều khả năng biến ảo nhưng càng về sau càng suy yếu và dễ dàng bị đánh bại. Nhân vật Dr. Cheon ở đầu phim làm nghề lừa đảo và không có nhiều kỹ năng, nhưng khi đối diện với tên đạo sĩ, Dr. Cheon bỗng nhiên trở thành "anh hùng", sẵn sàng cầm kiếm đánh bại kẻ thù để bảo vệ mọi người.

Nhìn chung, Thanh Gươm Trừ Tà sẽ là tác phẩm phù hợp để giải trí. Tuy nhiên nếu mong chờ một kịch bản hoàn thiện và xuất sắc, thì có lẽ phim vẫn chưa đủ để thoả mãn đa số khán giả công chúng.