“Cô Ấy Mất Tích” gây tò mò đến tận phút cuối, Chu Nhất Long diễn xuất bùng nổ

Phim điện ảnh "Cô Ấy Mất Tích" được dựng dựa trên một vụ án có thật ở Trung Quốc, nội dung khiến khán giả tò mò đến tận phút cuối cùng. Chu Nhất Long tiếp tục mang đến một màn trình diễn xuất sắc, không thể không khen ngợi.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc

Khi mới nhìn tên phim và đọc tóm tắt sơ về nội dung, về một người chồng đi tìm người vợ mất tích, nhiều khán giả nhầm lẫn Cô Ấy Mất Tích (tên tiếng Anh: Lost In The Stars) là phim remake từ Gone Girl (2014) của Hollywood. Thực tế, Cô Ấy Mất Tích được làm lại từ một phim của Nga năm 1990, và còn đề cập đến vụ án có thật về một người phụ nữ Trung Quốc bị chồng đẩy xuống vách đá ở Thái Lan để lừa đảo lấy tiền bảo hiểm.

Câu chuyện của Cô Ấy Mất Tích bắt đầu bằng việc Hà Phi (Chu Nhất Long) tỉnh dậy và thấy trên giường là một cô gái lạ, nhưng cô ta nhất quyết nhận mình là Lý Mộc Tử (Văn Vịnh San), là vợ anh. Hà Phi vô cùng hoang mang, bởi vợ anh đã mất tích một cách khó hiểu từ 15 ngày trước khi cả hai đang đi du lịch ở Đông Nam Á nhân kỷ niệm một năm ngày cưới.

Khi báo cảnh sát, mọi bằng chứng và các nhân chứng đều chỉ ra rằng cô gái kia chính là Lý Mộc Tử. Tất cả đều cho rằng Hà Phi đang bị ảo giác và thiếu tỉnh táo do tác dụng phụ của loại thuốc mà anh đang dùng để điều trị chấn thương. Nhưng Hà Phi nhất quyết khẳng định vợ của anh thực sự đã mất tích. Anh tìm đến sự giúp đỡ của nữ luật sư Trần Mạch (Nghê Ni), người được biết là chưa từng thua một vụ nào. Cả hai nghi ngờ rằng Lý Mộc Tử thật đã bị một tổ chức buôn người bắt cóc, cảnh sát và nhân viên ở khu nghỉ dưỡng đều đã bị mua chuộc.

Khi cuộc điều tra càng được đào sâu, nhiều bí ẩn dần dần được hé lộ, khiến người xem đi từ ngỡ ngàng này đến sững sờ khác. Có thể nói Cô Ấy Mất Tích là một bộ phim có nội dung đảo ngược. Người xem dần dần nhận ra Hà Phi không yêu vợ nhiều như cách anh ta thể hiện ban đầu, Trần Mạch không phải vô tình mà là cố tình tiếp cận Hà Phi…

Và khi đi được đến tận cùng của sự thật, khi đã giải mã được người vợ có thực sự mất tích hay không, khán giả sẽ thấy rùng mình bởi sự lạnh lẽo của lòng người. Đồng thời, họ cũng cảm thấy chua xót cho niềm tin đặt nhầm chỗ, và cảm động cho một tình bạn đẹp.

Khi công chiếu ở Trung Quốc, dù phải đối đầu với nhiều phim điện ảnh nổi bật khác, Cô Ấy Mất Tích vẫn đạt được doanh thu phòng vé ấn tượng. Chưa cần đến một tuần, Cô Ấy Mất Tích đã đạt mức doanh thu 1 tỷ NDT (khoảng 3,3 ngàn tỷ đồng) và tiếp tục tăng một cách nhanh chóng sau đó.

Không chỉ được khen về nội dung gây bất ngờ, diễn xuất của dàn diễn viên cũng được đánh giá chất lượng. Nghê Ni tỏa ra khí chất đặc biệt, Văn Vịnh San trút bỏ vẻ dịu dàng và khiến khán giả nổi da gà với nụ cười ma mị cùng ánh mắt bí hiểm. Đặc biệt, Chu Nhất Long là ngôi sao sáng nhất của Cô Ấy Mất Tích.

Nửa đầu Cô Ấy Mất Tích, Hà Phi mang đến cảm giác khá thân quen với những khán giả đã xem nhiều phim của Chu Nhất Long, là sự dịu dàng và nhẹ nhàng. Chính Trần Tư Thành, biên kịch của Cô Ấy Mất Tích, cũng thừa nhận điều này. Sau khi hoàn thành kịch bản, Trần Tư Thành nghĩ ngay đến Chu Nhất Long cho vai nam chính, bởi nửa đầu của nhân vật này rất phù hợp với Chu Nhất Long.

Trần Tư Thành nói thêm: “Nhưng tôi rất mong chờ diễn xuất của anh ấy ở nửa sau của câu chuyện”. Và sau khi xem Cô Ấy Mất Tích, khán giả hiểu ngay lý do. Nửa sau bộ phim, dần dần bầu không khí xung quanh nhân vật Hà Phi trở nên ngột ngạt, tăm tối, méo mó khiến người ta không thể chịu nổi. Chính Chu Nhất Long cũng tỏ rõ sự ghét bỏ với nhân vật Hà Phi. Khi được hỏi nếu gặp Hà Phi anh sẽ nói gì, Chu Nhất Long trả lời: “Tôi không muốn nói chuyện với hắn”.

Có thể nói, giờ đây Chu Nhất Long đã chứng minh diễn xuất biến hóa của mình và khẳng định thực lực ở mảng điện ảnh khi liên tiếp có các vai diễn ấn tượng và tác phẩm thành công. Năm ngoái, Nhân Sinh Đại Sự đạt doanh thu 1,7 tỷ NDT (khoảng 5,7 ngàn tỷ đồng) và anh đạt danh hiệu Ảnh đế giải Kim Kê. Năm nay, Chu Nhất Long tiếp tục thành công, nhiều dự đoán anh sẽ có thể đạt thêm nhiều giải thưởng với vai Hà Phi trong Cô Ấy Mất Tích.

Hiện tại, khán giả quốc tế có thể thưởng thức Cô Ấy Mất Tích trên nền tảng Netflix.