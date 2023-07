Thành tích solo vượt cả BTS, Jung Kook sẽ thăng hoa trên Billboard Hot 100?

HHT - Sau hơn 2 ngày ra mắt, "Seven" - bài hát đánh dấu màn ra mắt solo của Jung Kook (BTS) tới nay vẫn đang thể hiện sức hút đáng nể. "Seven" cho thấy màn công phá mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng (BXH) trong và ngoài nước, thậm chí vượt mặt chính BTS.

Ngày 14/7 vừa qua, Jung Kook (BTS) đã cho ra mắt digital single mang tên Seven (feat. Latto). Không ngoài mong đợi, với sức ảnh hưởng "không phải dạng vừa" của em út BTS, ngay từ khi ra mắt Seven đã lập tức phá vỡ và thiết lập hàng loạt kỷ lục mới.

Bỏ xa thành tích mà BTS đã nắm giữ hơn 2 năm nay với Butter, gần 16 triệu lượt stream (đã lọc) trong ngày đầu đã giúp Jung Kook phá vỡ kỷ lục, trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc có lượt stream cao nhất từ trước đến nay trên BXH Spotify toàn cầu. Không chỉ đứng đầu tại BXH toàn cầu, Jung Kook tiếp tục thu về thêm một vị trí Quán quân trên BXH Spotify US với hơn 2 triệu lượt phát.

Jung Kook đã mang về hơn 31 triệu stream trong ngày 14/7 (bao gồm toàn bộ các bài hát đã phát hành trên Spotify của anh), trở thành nghệ sĩ solo K-Pop có lượt stream trong một ngày lớn nhất trong lịch sử nền tảng này.

Lấy căn cứ từ những con số biết nói trên, các chuyên trang dự đoán thứ hạng trên BXH Billboard HOT 100 đưa ra những suy đoán đầu tiên cho màn ra mắt của Seven. Chỉ tính số liệu từ các BXH âm nhạc toàn cầu, Seven được cho rằng nắm chắc suất debut trong Top 10.

Dù chưa chính thức quảng bá trên các trạm phát radio tại Mỹ, nhưng Seven vẫn xuất sắc hạ cánh tại hạng 48 trên BXH US Pop Radio. Như vậy, Seven sẽ có thêm lợi thế trên BXH Billboard HOT 100.

Chưa hết, Seven được ghi nhận đã tiêu thụ hơn 100 nghìn units (đơn vị tính từ stream và sale) chỉ trong ngày đầu ra mắt, trở thành bài hát đạt cột mốc này nhanh nhất trong năm nay. Đây cũng là bài hát đạt No.1 trên iTunes của 100 quốc gia và vùng lãnh thổ nhanh nhất trong lịch sử, chỉ với 2 giờ 33 phút. Tại iTunes Mỹ, Seven cũng vượt thành tích mà BTS đã thiết lập trước đó với Take Two để lập kỷ lục bài hát của nghệ sĩ K-Pop đạt No.1 trong thời gian ngắn nhất.

Trên mặt trận Apple Music, ngày thứ 2 của Seven ghi nhận vị trí thứ 10 trên BXH toàn cầu, tăng 33 hạng, gia nhập cùng BTS là những nghệ sĩ nam K-Pop lọt Top 10 của BXH khó nhằn này.

Mặt khác, sau màn ra mắt bùng nổ với Seven, theo thông tin được tiết lộ bởi trang HITS Daily Double, album solo đầu tay của Jung Kook dự kiến sẽ là một album full tiếng Anh.