Top 7 thành tích "flex" nhất của Jung Kook BTS với ca khúc debut solo "Seven"

HHT - Sau 24h đầu tiên kể từ khi ra mắt, ca khúc debut solo “Seven” đã mang về rất nhiều thành tích ấn tượng cho Jung Kook BTS.

Đỉnh cao nhất là Seven đã debut No.1 Spotify Global với 15,99 triệu stream, phá kỷ lục dành cho màn hợp tác có thành tích cao nhất trong ngày đầu tiên trên BXH này.

Jung Kook trở thành Nghệ sĩ K-Pop đầu tiên debut No.1 trên BXH Spotify của Mỹ với hơn 2 triệu stream.

35.489.720: Số lượt view hiển thị trên YouTube. Seven là MV solo của nam thần tượng K-Pop đạt lượt xem cao nhất trong 24h đầu. MV cũng đạt #1 Music videos trending worldwide và đang on top tab thịnh hành mục “Chung” của YouTube 94 quốc gia và vùng lãnh thổ, mục “Âm nhạc” của YouTube 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

5,4 triệu lượt like trên YouTube, là MV của nghệ sĩ solo có lượt like cao nhất trong 24h đầu. Seven cũng là MV solo của idol K-Pop đạt các mốc 1M, 2M, 3M, 4M, 5M like nhanh nhất lịch sử.

2 giờ 35 phút: Seven chỉ cần từng này thời gian để trở thành bài hát đạt No.1 iTunes tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ - nhanh nhất lịch sử! Sau 24h đầu tiên, Seven bỏ túi 108 No.1 iTunes, trong đó có cả No.1 tại 8 thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới gồm: Mỹ, Anh, Nhật, Úc, Đức, Brazil, Pháp, Canada.

1.816.700 lượt stream: Seven phá kỷ lục là bài hát của nghệ sĩ solo K-Pop được stream nhiều nhất trên Melon trong 24h đầu. Sau 24h phát hành, Seven đạt 220.939 unique listeners trên Melon. Bài hát cũng giúp mang về No.1 cho Jung Kook trên Melon và các BXH nhạc số khác ở Hàn. Một thành tích rất đáng nể của Jung Kook tại quê nhà vì Seven là một ca khúc bằng tiếng Anh.

24: Seven debut #24 trên Worldwide Apple Music Songs Chart, là bài hát của idol solo K-Pop đạt thứ hạng debut cao nhất lịch sử. Seven cũng on top trên Apple Music Real Time Chart của 71 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cuối cùng, sân khấu ra mắt của Seven chính là tại buổi concert mùa Hè của chương trình Good Morning America.