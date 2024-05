Thành tích tiếp tục giảm, “Dead Boy Detectives” mùa 2 gần như không còn hy vọng

HHT - Bộ phim huyền bí “Dead Boy Detectives” đã có kế hoạch cho các mùa phim tiếp theo, nhưng tương lai của nó có vẻ ảm đạm dựa trên số lượng người xem ngày càng sụt giảm.

Lên sóng vào ngày 25/4, Dead Boy Detectives - bộ phim huyền bí, thuộc “Vũ trụ The Sandman” đã có một khởi đầu tuyệt vời từ các nhà phê bình và khán giả. Cốt truyện thú vị, gay cấn, huyền ảo; dàn diễn viên trẻ trung, tuy chưa quá xuất sắc nhưng diễn xuất tròn trịa. Phim kể về hai chàng trai trẻ đã chết nhưng không muốn “bước tiếp”, liền ở lại trần thế mở văn phòng thám tử, giải quyết các rắc rối siêu nhiên cho các khách hàng của mình.

Hiện tại, Netflix vẫn chưa có thông báo gì về việc “bật đèn xanh” cho mùa 2 của Dead Boy Detectives. Một số thông tin cho biết không chỉ lên kế hoạch cho mùa 2, Dead Boy Detectives còn có thể phát triển với nhiều mùa phim. Thế nhưng lượng người xem sau ba tuần lên sóng lại thấp hơn mức kỳ vọng rất nhiều. Điều này có thể dẫn đến một tương lai khá ảm đạm cho loạt phim này.

Với khá nhiều điểm tương đồng, Dead Boy Detectives ngay từ trước khi lên sóng đã được đặt lên bàn cân với Lockwood & Co. (Lockwood & Đồng Sự). Lockwood & Co. dù được khen ngợi và yêu thích, vẫn bị Netflix hủy bỏ không làm tiếp chỉ sau một mùa duy nhất. Do đó, nhiều nhận định rằng Dead Boy Detectives nếu muốn được gia hạn mùa mới, thành tích ít nhất phải vượt qua được Lockwood & Co., nhưng nó đã không làm được điều này.

Nhìn vào những con số thể hiện lượt xem, có thể thấy Dead Boy Detectives gặp khó khăn trong việc tạo dựng tên tuổi trong hai tuần đầu phát sóng. Khi so sánh với một số loạt phim Netflix khác, không khó để nhận ra Dead Boy Detectives nằm ở gần cuối trên bảng xếp hạng lượt xem.

Sang đến tuần thứ ba, số giờ xem của Dead Boy Detectives đã giảm đến 61%. Có thể nói các tin xấu đang bủa vây bộ phim thuộc “Vũ trụ The Sandman”. Ngay cả các fan lạc quan nhất vẫn không dám đặt kỳ vọng phim sẽ có mùa 2, nhất là khi trước đó Netflix còn mạnh tay hủy bỏ những tựa phim “ăn nên làm ra” hơn nhiều như Warrior Nun, Shadow and Bone…

Hiện tại, hy vọng khá khẩm nhất để gặp lại Dead Boy Detectives là các nhân vật có thể xuất hiện trong The Sandman mùa mới với vai trò phụ hoặc khách mời, thay vì phim riêng được tiếp tục.

Một số bình luận của netizen:

“Điều duy nhất có thể cứu được phim này là nó trong cùng vũ trụ của The Sandman, có lẽ Netflix sẽ cho nó một cơ hội khác.”

“Không quảng cáo, không tuyên truyền… Dead Boy Detectives hoàn toàn chỉ có thể dựa vào tình yêu thuần khiết từ fan.”

“Netflix sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng khi Stranger Things kết thúc. Đâu sẽ là phim trọng điểm mới? One Piece bùng nổ đấy, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ đạt được tầm cỡ của Stranger Things.”

“Thật xui xẻo khi phim này phát sóng cùng khoảng thời gian với Baby Reindeer. Chàng tuần lộc và kẻ đeo bám của anh ta chiếm sóng tất cả mọi nơi.”

“Phim này thành tích chỉ cao hơn Cowboy Bebop? Giờ thì tôi phải thừa nhận đó là một thất bại thực sự.”

“Tôi thích phim này. Nó nên được tiến hành mùa mới, cả Lockwood & Co. nữa. Chán Netflix quá!”

“Tại sao The Sandman thành tích rất tốt, nhưng phim này thì lại không nhỉ?”