Cẩm Tú An Ninh tập 35, 36, 37: Nghi Ninh bị Thận Viễn ám sát, có còn vững niềm tin?

HHT - Đêm diễn The Eras Tour mới đây của Taylor Swift đón chào sự xuất hiện đặc biệt của nữ ca sĩ Sabrina Carpenter. Điều này một lần nữa đập tan những tin đồn bất hòa trong thời gian gần đây giữa hai chị em.

HHT - "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) chỉ còn 2 tập là kết thúc nhưng dường như vẫn còn bí mật nào đó chờ lật mở. Kang Bit Na/ Justitia và Han Da On sẽ hạnh phúc bên nhau hay sinh ly tử biệt?