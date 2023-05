Thầy Kim bật mí: “Người Thầy Y Đức 3” là bộ phim cuối cùng của Kim Min Jae tuổi 20

HHT - “Thầy Kim” Han Suk Kyu đã vô tình chia sẻ một bí mật của y tá Kim Min Jae, và anh đã đáp rằng “Người Thầy Y Đức 3” (Dr. Romantic 3) có thể là tác phẩm cuối cùng của mình ở độ tuổi 20.

Một trong những bộ phim truyền hình đề tài y khoa ăn khách nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc - Người Thầy Y Đức (Dr. Romantic) đã trở lại với phần 3. Rating 2 tập đầu lên sóng nhanh chóng đạt kỷ lục cho thấy sức hút mạnh mẽ của phim, trong đó tập đầu mở màn với 12,7%. Con số này cao hơn tập mở đầu của phần 1 và phần 2.

Trong buổi họp báo ra mắt Người Thầy Y Đức 3, “Thầy Kim” Han Suk Kyu đã tiết lộ một bí mật liên quan đến Kim Min Jae - người thủ vai y tá Park Eun Tak.n Cụ thể, trong buổi họp báo, người dẫn chương trình đã hỏi Kim Min Jae rằng anh cảm thấy thế nào về tiền bối Han Suk Kyu.

Có thể nói, so với Ahn Hyo Seop hay Lee Sung Kyung - bộ đôi diễn viên chính của phần 2 và phần 3 (phần 1 là Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin), Kim Min Jae là người “đồng hành” cùng “Thầy Kim” lâu hơn cả. Kim Min Jae đã đảm nhận vai y tá Park Eun Tak từ phần 1 cho đến nay, và trong phim nhân vật của anh là người luôn gắn bó với bệnh viện Doldam.

Với câu hỏi này, Kim Min Jae đã nghiêm túc nói rằng đối với anh, tiền bối Han Suk Kyu như một người thầy. Và anh sẽ dùng tất cả những từ tốt đẹp nhất có sẵn trên thế giới để miêu tả về người đàn anh này.

Đáp lại lời khen ngợi và tôn trọng của Kim Min Jae, Han Suk Kyu thừa nhận rằng anh đã cảm động rơm rớm khi nghe. “Thầy Kim” cũng theo dòng cảm xúc nhớ lại quãng thời gian làm việc cùng Kim Min Jae từ Người Thầy Y Đức phần 1, rồi vô tình tiết lộ: “Khi tôi gặp cậu ấy ở phần 1, đã có lúc tôi nói với cậu ấy rằng hãy nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Và bây giờ thì cậu ấy sắp nhập ngũ vào tháng 7 này”.

Mọi người có mặt tại buổi họp báo, đặc biệt là “nhân vật chính” Kim Min Jae, đều bất ngờ đến kinh ngạc. Tất cả các diễn viên ngay lập tức đều hướng ánh nhìn đến Kim Min Jae, còn bên dưới bắt đầu xôn xao. Đó là khi “Thầy Kim” nhận ra rằng điều mình vừa nói vẫn chưa được “chính chủ” tiết lộ, và nam diễn viên đã tiết lộ nó quá sớm.

Sau đó, Kim Min Jae đã thừa nhận rằng: “Người Thầy Y Đức phần 3 sẽ là dự án cuối cùng của tôi trong độ tuổi 20”. Như thế, Kim Min Jae đã ngầm xác nhận anh sẽ tạm vắng mặt màn ảnh nhỏ trong một thời gian. “Bộ phim này đã trở thành điểm khởi đầu và kết thúc tuổi 20 của tôi”, Kim Min Jae bồi hồi nói thêm.

Về việc “Thầy Kim” vô tình tiết lộ chuyện anh chưa công bố, Kim Min Jae đã lên tiếng gián tiếp bảo vệ đàn anh: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để nói với các bạn chuyện này, nhưng tiền bối Han Suk Kyu đã tạo một cơ hội tốt cho tôi. Khi ngày nhập ngũ được xác nhận, tôi sẽ nói với các bạn”.

Công ty quản lý của Kim Min Jae - YAMYAM Entertainment cũng chính thức thông báo rằng đúng là Kim Min Jae đã nhận được giấy triệu tập nhập ngũ vào đầu năm nay, nhưng do vướng lịch trình quay phim nên đã nộp đơn xin hoãn. “Đúng là anh ấy đang cân nhắc việc nhập ngũ vào nửa cuối năm nay, nhưng thời điểm vẫn chưa được xác nhận là tháng 7”.

Ngoài vai y tá Park Eun Tak trong Người Thầy Y Đức, Kim Min Jae còn được yêu thích qua một số phim như Do You Like Brahms?, Dali and Cocky Prince, Poong The Joseon Psychiatrist…