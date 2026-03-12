Liên Hoa Bảo Tháp - tọa độ khuấy đảo hội xê dịch khi đến Cần Thơ mùa Xuân này

HHTO - Cập nhật ngay bản đồ du lịch miền Tây với một "tân binh" mang tên Liên Hoa Bảo Tháp (Tân Huê Viên) đang bất ngờ chiếm sóng khắp cõi mạng. Sở hữu không gian lộng lẫy tựa bối cảnh phim, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm hẹn lý tưởng để du khách tham quan, vui chơi và tha hồ "flex" những bộ ảnh vạn người mê.

Điểm thu hút đầu tiên khiến netizen mê mẩn khi nhắc đến khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, thuộc khuôn viên Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (Xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ) chính là kiến trúc đồ sộ.

Công trình Liên Hoa Bảo Tháp được xây dựng trên diện tích hơn 4ha gồm nhiều hạng mục, trong đó Liên Hoa Bảo Tháp có hình hoa sen là điểm nhấn nổi bật của dự án. Tòa bảo tháp gồm 3 tầng với chiều cao khoảng 68m, đường kính 99m.

"Tân binh" vừa debut đã khuấy đảo bản đồ du lịch miền Tây. (Nguồn: @chillcungyang)

Phá đảo "tọa độ" check-in mới nổi, hot rần rần. (Ảnh: mongmientay)

Đúng như tên gọi, tòa tháp được thiết kế mô phỏng hình dáng một đóa hoa sen khổng lồ đang bung nở. Những cánh hoa khổng lồ sơn màu hồng đào xếp lớp đan xen, ôm lấy phần vòm kính trong suốt, tạo nên tổng thể vừa hoành tráng vừa nghệ thuật.

Đặc biệt, giao diện của nơi đây về đêm vô cùng lung linh. Toàn bộ công trình sẽ được thắp sáng bởi hệ thống đèn LED đa sắc chuyển màu liên tục. Ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước trong khuôn viên, biến không gian càng thêm phần huyền ảo.

(Ảnh: Tân Huê Viên)

Toàn cảnh Liên Hoa Bảo Tháp rực sáng lộng lẫy giữa màn đêm. (Nguồn: @le_duy0)

Bước vào bên trong Liên Hoa Bảo Tháp, sự ồn ào sẽ nhường chỗ cho vẻ trang nghiêm. Điểm nhấn không thể bỏ qua là bức tượng Phật Dược Sư nặng 19 tấn, cao 6,8m. Không gian bên trong được tô điểm bằng vô số chiếc lồng đèn đỏ cổ điển, kết hợp cùng những chi tiết chạm trổ tinh xảo.

Choáng ngợp trước độ lộng lẫy, uy nghiêm của khu vực bên trong tòa tháp. (Nguồn: hoangnhan_review)

Bên cạnh đó, khu vực Vạn Phúc Sơn hiện lên như một bức tranh hùng vĩ với điểm nhấn là bàn tay khổng lồ vươn ra từ vách núi đá nhân tạo. Phía trên là cây cầu kính uốn lượn uốn quanh, phía dưới là dòng thác nước đổ ào ạt trút xuống. Không chỉ là điểm đến để thưởng ngoạn, không gian xung quanh Liên Hoa Bảo Tháp còn sở hữu vô vàn góc chụp ảnh "chất lượng", giúp các Gen Z dễ dàng sở hữu những bộ hình "triệu like".

Góc ban công cầu kính Vạn Phúc Sơn với thiết kế bàn tay khổng lồ được giới trẻ tích cực "lăng xê" những ngày qua. (Nguồn: @trang_anh2993)

(Nguồn: @chongthamninhbinh)

Để bộ ảnh check-in thêm phần ấn tượng, hội mê “sống ảo” không nên bỏ lỡ dịch vụ thuê trang phục cổ trang và chèo thuyền ngoạn cảnh ngay trong khuôn viên. Các netizen có thể dễ dàng "biến hình" với kho đồ cổ trang lộng lẫy cùng loạt phụ kiện tinh xảo có sẵn mà chẳng cần mất nhiều thời gian chuẩn bị. Xúng xính váy áo, thả dáng trên chiếc thuyền nhỏ len lỏi qua các hòn non bộ không chỉ mang lại sự thư thái mà còn hứa hẹn cho ra thành phẩm là những thước phim "xuyên không" đậm chất điện ảnh.

"Xuyên không" với combo chèo thuyền sen và hóa thân "thần tiên tỷ tỷ". (Nguồn: Tân Huê Viên)

Đâu cần mang vác váy áo, nơi đây đã có sẵn cả một "vũ trụ" trang phục cổ trang xịn xò cho hội mê sống ảo tha hồ biến hình. (Ảnh: Tân Huê Viên)

Ngoài ra, những lối đi trên mặt hồ cũng được chăm chút tỉ mỉ, mô phỏng những chiếc lá sen, búp sen khổng lồ vươn lên mặt nước. Du khách có thể thoải mái dạo bước trên những "chiếc lá" này, hóa thân thành "nàng thơ" thả dáng dịu dàng. Góc check-in với chiếc bình gốm sứ men xanh trắng và những đóa sen tươi thắm cũng là một trong những background cực kỳ "hút khách".

Tha hồ check-in, "sống ảo" với vô số background xinh lung linh tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp. (Ảnh: iamnhin_26)

Để chuyến hành trình săn ảnh trở nên trọn vẹn nhất, hội mê xê dịch đừng quên "bỏ túi" những bí kíp này nhé! Vì khuôn viên công viên vô cùng rộng lớn và khá ít bóng râm, khung giờ lý tưởng mà các netizen nên ghé thăm là khoảng 16h30 chiều. Lúc này, nắng chiều đã dịu nhẹ, cực kỳ hoàn hảo để bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn thơ mộng và chờ đón giây phút tòa tháp "lên đèn". Bên cạnh đó, khách tham quan cần lưu ý lựa chọn giày, dép thoải mái để có trải nghiệm tham quan thật trọn vẹn.

"Bỏ túi" ngay những kinh nghiệm từ hội mê xê dịch đi trước để có một chuyến vi vu nhẹ nhàng, bung xõa hết mình mà không lo đuối sức. (Nguồn: @lhdang0402)

Ngoài ra, sau khi đã thu hoạch được 7749 bức ảnh, các netizen có thể dừng chân tại các quầy nước giải khát nạp năng lượng và thoải mái nếm thử đa dạng các vị bánh pía trứ danh hoàn toàn miễn phí. Lưu ý khi tham quan, du khách cần chú ý giữ gìn tư trang, tài sản để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Không chỉ là một "tọa độ" check-in đồ sộ, điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp còn mang ý nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa và tâm linh. Đây hứa hẹn sẽ tiếp tục là "tọa độ" hot, thu hút đông đảo người dân và du khách khi ghé đến Cần Thơ trong thời gian tới.