The Atypical Family tập 4: Da Hae không quá tệ, Bok Gwi Joo hành động bất ngờ

HHT - Tập 3 của phim "The Atypical Family" (Dù Tôi Không Phải Người Hùng) hé lộ quá khứ buồn của Bok Gwi Joo, thì tập 4 cho thấy một phần quá khứ của Do Da Hae. "Nàng cáo" không nói dối về hoàn cảnh của cô, người mẹ mà khán giả tưởng trong 3 tập đầu hóa ra cũng không phải mẹ ruột của cô.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sau lần nắm tay Do Da Hae (Chun Woo Hee) ở trung tâm thương mại và ngược về quá khứ tặng hoa cô, Bok Gwi Joo (Jang Ki Yong) bắt đầu ngờ vực và tin rằng Da Hae có gì đó đặc biệt. Anh quyết định nói với cô tất cả, về việc Gwi Joo mà cô gặp 2 lần đó là anh của tương lai. Dù ngoài mặt vẫn muốn phủ nhận về siêu năng lực của nhà họ Bok, nhưng tiềm thức của Da Hae đã tin rằng gia đình này đặc biệt.

Tập 4 của The Atypical Family cũng hé lộ một phần quá khứ của Do Da Hae. Hóa ra, "nàng cáo" nói rằng mình mồ côi cha mẹ và khao khát một gia đình với bà Bok Man Heum không phải nói dối. Người mẹ là chủ phòng tắm hơi, "bà trùm" của những kế hoạch lừa đảo hôn nhân mà Do Da Hae là "nữ chính" không phải mẹ ruột của cô. Bà là chủ nợ của bố cô.

Bà không nhẫn tâm tới mức dồn cô vào đường chết để lấy tiền bảo hiểm, mà nuôi nấng cô và đổi lại, cô phải làm việc, theo những gì bà yêu cầu để kiếm tiền trả nợ thay cha.

Do Da Hae từng là nữ sinh của trường Trung học nữ sinh Seonjae - ngôi trường xảy ra hỏa hoạn nơi đội trưởng của Bok Gwi Joo hi sinh. Da Hae (bị mẹ ép) mượn chuyện cô được cứu bởi một ai đó để làm đối phương mủi lòng, rằng "anh làm tôi nhớ tôi người đã cứu tôi", với hai người chồng trước và giờ là Gwi Joo.

Da Hae đã lợi dụng kẽ hở trong năng lực của Bok Gwi Joo, tạo ra một giấy đăng ký kết hôn giả, rồi mang tới trước mặt anh, nói rằng anh của tương lai đã đưa nó tới như món quà tặng cô. Cô kết hợp với chiêu thức "bóng dáng ân nhân" kia để thuyết phục anh đồng ý đăng ký kết hôn thật với cô.

Gwi Joo nhất quyết không đồng ý. Anh muốn làm mọi việc theo tuần tự, kể cả biết trước rằng hai người chắc chắn kết hôn đi nữa. Tức là cả hai phải thực sự yêu nhau rồi mới đi tới hôn nhân. Kết phim là khoảnh khắc Gwi Joo bước tới hôn Da Hae, hành động khiến khán giả ngỡ ngàng.

Da Hae nói rằng mình Gwi Joo gợi cô nhớ tới bóng hình ân nhân, với cô đó là lời nói dối. Nhưng thực tế có thể ngược lại, có lẽ Gwi Joo là người cứu cô thật. Bởi tới giờ, chỉ có Da Hae là người duy nhất anh có thể chạm vào, nói chuyện trong quá khứ vô sắc.

Chỉ là hiện tại chưa rõ, Gwi Joo ở cột mốc tương lai nào đã cứu Da Hae thời trung học. Những ẩn ý về việc Da Hae là "phép màu" nhà họ Bok được gieo từ những tập đầu tiên. Bởi vậy, không loại trừ khả năng, cô chính là người biến siêu năng lực vô dụng như lời nguyền rủa trong lời Gwi Joo thành sức mạnh cứu người như anh muốn.

The Atypical Family càng về sau càng có sức hút khi lật mở nhiều mâu thuẫn hơn. Rating tập 4 là 4,1% trung bình toàn quốc, tăng nhẹ 0,9% so với tập trước. Không chỉ câu chuyện của cặp đôi chính Bok Gwi Joo và Do Da Dae, mà góc nhìn của các thành viên khác nhà họ Bok cũng đang được mở rộng.

The Atypical Family gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần.