The First Snow EXO, Ditto NewJeans và loạt hit leo ngược BXH khi Hàn Quốc đón tuyết

HHT - Khi Hàn Quốc đón tuyết rơi, Noel tới là lúc K-Pop chứng kiến sự trỗi dậy của những ca khúc "sừng sỏ". Bên cạnh "thánh ca" mùa Đông "The First Snow" của EXO, đâu là những ca khúc đang leo ngược bảng xếp hạng (BXH), tăng vọt lượt nghe tại Hàn?

Nhắc đến Giáng sinh, nhiều người sẽ nhớ đến những bản nhạc US&UK bất hủ như All I Want For Christmas hay Last Christmas. Ở địa hạt K-Pop cũng có hàng loạt bản hit đi cùng năm tháng, mỗi mùa Đông về, Noel tới là lại "nhảy vọt" trở lại.

Album Miracles in December - EXO

Là mini-album thứ hai trong sự nghiệp của EXO, Miracles in December không chỉ "càn quét" mọi BXH năm 2013, mà thậm chí vẫn còn vang mãi ở khắp các nẻo đường tại Hàn Quốc mỗi dịp Đông về. Trải qua hơn một thập kỷ, ca khúc The First Snow cùng câu chuyện đoàn tụ ấm áp cùng những người thân thương giờ đây đã được mệnh danh là "thánh ca" Giáng sinh của fan K-Pop.

Ngay sau khi tuyết đầu mùa rơi vào ngày 26/11 năm nay, EXO cùng The First Snowđã len lỏi vào Top 100 của Melon. Hiện tại, bản nhạc này đang trụ vững hạng 5 trong MelOn Daily Chart - BXH "khó ăn" nhất tại Hàn. Năm ngoái, The First Snow đã tạo nên cơn sốt dance challenge khắp toàn cầu. Trào lưu nhảy này cũng đang được giới trẻ nhen nhóm tái khởi động vào năm nay.

Ditto - NewJeans

"Tân binh" trong làng nhạc Giáng sinh gọi tên NewJeans. Phát hành vào năm 2022, Ditto giúp nhóm "công phá" mọi giải thưởng hàng đầu như MAMA, MMA, Golden Disc Awards... Ca khúc hàm chứa một lời tỏ tình trong sáng và đáng yêu, trở thành ca khúc nhất định phải bấm nghe khi trời nổi gió lạnh của giới trẻ Hàn Quốc.

Ditto cũng đang "lội ngược dòng", hiện đang đứng thứ 31 của MelOn Daily Chart. Không chỉ vậy, bài hát với nhạc điệu nhanh, vui tươi và bắt tai cũng tương đồng với không gian nhộn nhịp của mùa lễ hội. Đây là lý do mà người hâm mộ cũng gọi mùa Giáng sinh là "mùa Ditto".

Every Day, Every Moment - Paul Kim

Every Day, Every Moment ra mắt năm 2018, là nhạc phim của Should We Kiss First?. Ca khúc là một bản ballad đầy da diết, kể về cảm xúc của hai người yêu nhau say đắm. Trong đó, chất giọng êm ái của Paul Kim đã trở thành chất xúc tác cho sự thấm thía và day dứt cho bài hát.

Khác với những ca khúc Giáng sinh khác, Every Day, Every Moment mang đến một nốt trầm yên bình giữa mùa lễ hội. Đây là nơi thính giả có thể cảm nhận một cách chậm rãi không khí mơ mộng và trữ tình của mùa Đông.

Beautiful Christmas - aespa và Red Velvet

Được ra mắt năm 2022, Beautiful Christmas gây tiếng vang với màn hợp tác lần đầu tiên của 2 nhóm nữ nhà SM aespa và Red Velvet. Beautiful Christmas là một bài hát nhạc dance, sử dụng âm thanh piano và nhịp điệu swing vui tươi. Trong MV, 9 cô gái cùng tụ họp và hóa thân thành Santa Girls, cùng hồi tưởng một năm và trân trọng phút giây ở bên người quý giá nhất.

Spring Day - BTS

Spring Day của BTS cũng đang leo ngược BXH. Ra mắt năm 2017, bài hát vẫn đều đặn trụ hạng trên BXH Billboard toàn cầu vào mỗi dịp Đông về dù có tên là "ngày Xuân".

Ca khúc thuộc album You Never Walk Alone. Về mặt ca từ, Spring Day là phép ẩn dụ, so sánh nỗi nhớ nhung và sự xa cách với những người thân yêu bởi "mùa Đông bên trong" mỗi người. Những câu hát thể hiện nỗi mất mát, khao khát, đau buồn và ý chí bước tiếp: "Không bóng tối nào có thể kéo dài mãi mãi".