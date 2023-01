"The Glory" tung thêm ảnh hậu trường: Song Hye Kyo sắc lạnh, thương tích đầy mình

HHT - Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tiffany Young (SNSD) đã kể lại lý do thực sự khiến cô rời khỏi công ty SM Entertainment. Cô cũng giải thích lý do đổi nghệ danh từ “Hwang” thành “Young”.

HHT - Những "quy định ngầm" ngày càng khắt khe của giới thần tượng Hàn như hẹn hò khiến nhiều người cho rằng đây là lý do các idol nam - nữ thế hệ mới dần hạn chế tương tác hơn so với các Gen trước. Vì vậy, sân khấu kết hợp giữa TEMPEST và Kep1er nhận được nhiều lời khen nhờ tương tác đáng yêu, tự nhiên và sự mới mẻ.

HHT - “Avatar: The Way Of Water” tiếp tục khẳng định minh tinh Zoe Saldana vẫn đang trong thời kỳ vàng son của mình.