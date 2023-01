The Glory: Song Hye Kyo đột phá nhờ diễn xuất bằng mắt, Lee Do Hyun ít đất diễn vẫn "đỉnh"

HHT - Phần 1 của series phim "The Glory" (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) đang gây sốt trên Netflix nhờ kịch bản phim báo thù với diễn biến nghẹt thở. Khả năng nhập vai của dàn diễn viên từ chính đến phụ trở thành điểm sáng giữ chân người xem. Song Hye Kyo bứt phá với hình tượng nhân vật mới trên màn ảnh, khiến khán giả "rùng mình" trong nhiều cảnh quay.

Song Hye Kyo có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trước và sau khi The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) lên sóng. Diễn xuất bị đánh giá là "một màu" trong hình tượng nữ chính lụy tình của loạt tác phẩm gần đây trở thành lý do để khán giả không mấy kỳ vọng vào sự bùng nổ của The Glory, nhưng cũng là lý do thôi thúc nhiều người tò mò xem lần tái xuất này của "quốc bảo nhan sắc" Hàn Quốc.

Vào vai Moon Dong Eun - một người phụ nữ tuổi 36, từng là nạn nhân của bạo lực học đường dẫn tới phải bỏ học năm 18 tuổi, Song Hye Kyo được đánh giá có màn lội ngược dòng ấn tượng trên màn ảnh với diễn xuất ổn.

Không còn xuất hiện với hình tượng "chuẩn nữ thần" xinh đẹp như các tác phẩm trước, Song Hye Kyo trong The Glory lộ rõ vẻ tiều tụy, khắc khổ. Cô gián tiếp "đạp bay" những bình luận cho rằng bản thân sợ xấu khi lên hình.

Diễn xuất bằng mắt của Song Hye Kyo cũng được khen ngợi có tiến bộ, chuyển biến từ vẻ vô hồn đến bi thương, đau khổ với những ám ảnh quá khứ và cuối cùng là phẫn uất, hả hê khi đối diện với kẻ thù. Với The Glory, những biểu cảm từng bị chê đơ cứng, sượng trân của Song Hye Kyo lại được "hợp lý hóa" phù hợp với nhân vật. Moon Dong Eun trưởng thành, mang trong mình nỗi đau bị bạo lực chưa thể thoát ra, đã đánh mất cảm xúc, trong đôi mắt như vô thần, trống rỗng là ý chí khát khao "trừng phạt" những kẻ khiến cô "không còn chút phẩm giá".

Lee Do Hyun không có nhiều đất diễn trong phần 1 của The Glory, nhưng mỗi lần xuất hiện, nam diễn viên đều gây ấn tượng với diễn xuất tự nhiên. Ánh mắt si tình của Do Hyun trong vai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Joo Yeo Jung dành cho Moon Dong Eun khiến khán giả cũng phải "đổ rạp".

Tuy nhiên, chỉ trong vài phút chuyển biến ngắn ngủi được hé lộ ở nửa cuối phần 1 The Glory, Lee Do Hyun khiến người xem "sởn da gà" khi khắc họa một Joo Yeo Jung mang ám ảnh về cái chết của cha. Màn "lật mặt" từ biểu cảm vui vẻ, hòa nhã qua đe dọa, sắc lạnh rồi lại trở về bình thản của Yeo Jung khi chơi cờ cùng Ha Do Young chứng minh khả năng truyền tải cảm xúc hoàn hảo của Do Hyun.

Trước khi The Glory lên sóng, không ít cư dân mạng bày tỏ lo ngại về tuyến tình cảm của Song Hye Kyo và Lee Do Hyun sẽ không ăn nhập do chênh lệch tuổi tác. Tuy nhiên, love-line của cặp đôi ở mùa 1 không được thể hiện nhiều. Diễn biến tập trung vào kế hoạch báo thù của nữ chính nên các yếu tố tình cảm được đẩy lui. Sự rung động và mối tình đơn phương của Yeo Jung dành cho Dong Eun được lồng ghép chậm, nhẹ nhàng nên không làm người xem khó chịu.

Mùa 1 của The Glory lật mở quá khứ của Moon Dong Eun và những bước chân đầu tiên trong kế hoạch "trừng phạt" của cô. Các tình tiết đối đầu trực diện giữa 2 phe dự kiến sẽ kịch tính hơn ở phần mới. Sự ra tay của "đao phủ" Yeo Jung trong việc trợ giúp Dong Eun cũng là một trong những điểm được khán giả trông đợi, hé mở nhiều đất diễn hơn cho Lee Do Hyun. Quá khứ và tổn thương tâm lý của anh sẽ được lật mở trong phần tiếp theo.

Hiện tại, The Glory đang lọt Top 10 loạt phim được xem nhiều nhất trên Netflix tại 19 quốc gia. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho phim và bày tỏ sự nôn nóng chờ đón phần 2 sẽ lên sóng vào tháng 3 năm nay.