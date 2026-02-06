"Thế hệ cợt nhả" mừng tốt nghiệp độc lạ: Flex giấy khen, chuẩn bị vũ đạo điểm nhấn

HHTO - Gen Z được xem là thế hệ có cá tính rõ nét, chủ động thể hiện dấu ấn cá nhân trong các cột mốc quan trọng của cuộc sống. Đối với lễ tốt nghiệp cũng thế, nhiều bạn trẻ lựa chọn những hình thức ăn mừng đầy mới mẻ, sáng tạo nhằm lưu giữ kỷ niệm cho dấu mốc đặc biệt này.

Lễ tốt nghiệp là một trong những cột mốc đáng nhớ, đánh dấu cho sự trưởng thành của mỗi cá nhân. Do đó, nhiều bạn trẻ thường nảy ra những ý tưởng “độc nhất vô nhị” để chúc mừng cho dịp này.

Mai Văn Thiện (sinh năm 2003, TP.HCM) - tân kỹ sư khoa Điện - Điện tử khóa 21 của trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật (HCMU - UTE) có màn ăn mừng tốt nghiệp gây sốt khi anh chàng đã chủ động mang bia lên sân khấu để chia sẻ niềm vui cùng giảng viên.

Cách ăn mừng độc lạ được lan truyền khắp cõi mạng. Video: @bendua71.

Không chỉ riêng gì Thiện, màn "flex" thành tích "khủng" tựa như "Tổ trưởng Hong" Kim Seon Ho của một tân cử nhân cũng khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Nam sinh "flex" các bằng khen mình đạt được trong suốt 4 năm qua. Video: @nttuniversity.

Bên cạnh đó, trào lưu trang trí nón tốt nghiệp đến nay vẫn chưa “hạ nhiệt”, trở thành cách để Gen Z thể hiện sở thích và cá tính, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc check-in lễ tốt nghiệp mang đậm dấu ấn riêng. Từ các nhân vật hoạt hình, món ăn yêu thích cho đến họa tiết ngọc trai hay đính đá, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành chất liệu được giới trẻ thỏa sức sáng tạo.

Video: @rmit_cogivui.

Ngoài ra, cũng có nhiều bạn trẻ đầu tư vũ đạo độc lạ khi bước lên nhận bằng tốt nghiệp. Những kí hiệu của nhóm nhạc thần tượng mình yêu thích hay các điệu nhảy TikTok hot trend đều được Gen Z tranh thủ tận dụng trong lúc bước lên bục vinh danh hoặc chớp vài giây khi chụp ảnh kỷ niệm trên sân khấu.

Nhìn động tác đoán ngay là "CARAT cứng" (fan của SEVENTEEN) khi cô tạo dáng chụp ảnh bằng động tác đặc trưng của bài hát "Adore U". Video: @pikatru777.

Nữ sinh Việt mang trào lưu "đôn chề" đến với giảng đường quốc tế. Video: @vycamap102.

Đáng chú ý, không chỉ riêng nhân vật chính của buổi lễ tốt nghiệp, các "cốt" cũng góp phần đặc biệt cho ngày trọng đại. Những món quà đôi khi có phần "ngại ngùng", hài hước nhưng lại trở thành kỷ niệm khó quên đối với mỗi tân cử nhân.

Video: @thanhhang.lee.

Các tấm poster chúc mừng được thiết kế “bá đạo” không chỉ thể hiện sự gắn kết, thân thiết giữa các bạn trẻ mà còn góp phần làm cho cột mốc quan trọng của tuổi trẻ thêm phần khó quên.