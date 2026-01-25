TP.HCM: Các trường đại học tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026

HHTO - Trong không khí sôi nổi của những ngày đầu năm 2026, các trường đại học tại TP.HCM đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện. Những sắc áo vàng rực rỡ cùng tinh thần sẵn sàng cống hiến, hàng ngàn chiến sĩ sinh viên chính thức bắt đầu hành trình sẻ chia, mang hơi ấm mùa Xuân đến với mọi miền.

Vừa qua, Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức lễ ra quân trong không khí đầy năng lượng của hàng ngàn chiến sĩ tình nguyện. Với khẩu hiệu “Cờ phất ra quân rền khí thế / Sắc vàng nhuộm thắm rực trời Xuân”, buổi lễ đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình thanh xuân rực lửa.

Tại chương trình, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng nhà trường đã nhắn nhủ các sinh viên hãy đi bằng tất cả trái tim để “mùa xuân tình người” mãi ngự trị trong lòng những người được giúp đỡ. Sự ra mắt của Ban Chỉ huy chiến dịch cùng những “chiến sĩ đầu tàu” bản lĩnh hứa hẹn sẽ lan tỏa và kết nối sức mạnh của toàn đội hình, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách phía trước.

Không khí vui tươi và phấn khởi tại lễ ra quân của Trường ĐH Văn Lang. Ảnh: Hội Sinh Viên Trường Đại Học Văn Lang

Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật đã long trọng tổ chức Lễ ra quân chiến dịch lần thứ XVI. Hoạt động này hướng đến chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và các ngày lễ trọng đại của đất nước. Chiến dịch năm nay quy tụ 363 chiến sĩ từ 11 đội hình với 13 chỉ tiêu trọng tâm.

Ban chỉ huy Trường ĐH Kinh tế - Luật đã sẵn sàng cho chiến dịch năm nay. Ảnh: Xuân tình nguyện UEL

PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường nhấn mạnh việc mang tri thức phục vụ cộng đồng là hành động đẹp, tạo nên giá trị bền vững cho xã hội. Đại diện chiến sĩ cũng khẳng định quyết tâm mang sức trẻ và sự bản lĩnh để thực hiện tinh thần “Sống là cho đi”, để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh sinh viên Kinh tế - Luật năng động và trách nhiệm.

Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026 của sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM lại khởi đầu bằng một buổi gặp gỡ đầy nghiêm túc và nhiệt thành. Mùa Xuân năm nay đối với các chiến sĩ Ngân hàng không chỉ là sắc hoa hay nhịp phố, mà là sự trưởng thành và trách nhiệm qua từng công trình, phần việc cụ thể.

Các đội hình tình nguyện hào hứng trong buổi lễ ra quân. Ảnh: Tuổi trẻ HUB - Tình nguyện vì cộng đồng

Với khí thế quyết tâm cao và sự kỷ luật trong tổ chức, các chiến sĩ đã cùng nhau tạo nên một khởi đầu ý nghĩa. Những sắc áo vàng tình nguyện trên vai mỗi cá nhân đại diện cho những câu chuyện cống hiến sắp được viết tiếp. Mong rằng, năm nay các chiến sĩ có một mùa Xuân trọn vẹn và khác biệt, ghi dấu ấn bằng những giá trị nhân văn đã trao đi cho cộng đồng và xã hội. Chiến sĩ Đăng Khoa bày tỏ: "Đối với mình, Xuân tình nguyện không chỉ là một phong trào, mà là hành trình không có điểm dừng. Mỗi mùa xuân đi qua, mình lại tự nhắc nhở rằng chỉ cần còn sức trẻ, chúng ta còn có thể làm nên nhiều điều ý nghĩa hơn nữa cho cộng đồng."