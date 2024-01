The New York Times gây tranh cãi khi đặt nghi vấn Taylor Swift là người đồng tính

HHT - Taylor Swift được biết tới là người ủng hộ mạnh mẽ cho cộng đồng lục sắc. Tuy nhiên, điều này lại vô tình khiến nữ ca sĩ không ít lần vướng vào các cuộc tranh cãi liên quan tới xu hướng tính dục của cô.

Mới đây, một bài báo trên tạp chí The New York Times đã đặt ra nghi vấn rằng liệu Taylor Swift có phải là một người đồng tính “không công khai” hay không. Trong bài viết dài 5000 chữ, tác giả Anna Marks đã xâu chuỗi các chi tiết liên quan tới cộng đồng lục sắc mà cô cho rằng nữ ca sĩ đã lồng ghép xuyên suốt sự nghiệp của mình. Tác giả này cho rằng Taylor đã “gửi tín hiệu” và “cố gắng hòa nhập với cộng đồng” trong nhiều năm qua. Lý do cô không muốn công khai mình là người đồng tính chỉ đơn giản là để bảo vệ sự nghiệp của bản thân.

Chia sẻ với CNN, một cộng sự thân thiết của Taylor Swift đã chỉ trích bài viết này: “Vì thành công vang dội của cô ấy hiện nay, có một lỗ hổng trong đạo đức của một số người đối với các vấn đề liên quan tới Taylor Swiftt. Dường như không có ranh giới nào mà một số nhà báo sẽ không vượt qua khi viết về Taylor, bất kể nó xâm phạm, không đúng sự thật hay không phù hợp đến mức nào. Và họ sẽ sử dụng cái cớ ‘quan điểm, ý kiến’ để bảo vệ mình trước chỉ trích”.

Chính bản thân Taylor Swift cũng nhiều lần khéo léo phủ nhận những tin đồn liên quan đến giới tính trong quá khứ. Trong bài phỏng vấn năm 2019 với tạp chí Vogue, nữ ca sĩ cho biết: “Về cơ bản, quyền của tất cả những người không phải là nam giới da trắng đang bị tước đoạt. Cho đến gần đây tôi mới nhận ra rằng mình có thể ủng hộ cho một cộng đồng mà tôi không thuộc về”.

Trong phần mở đầu của album 1989 (Taylor’s Version) được phát hành vào tháng 10/2023, Taylor cũng chia sẻ: “Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi chỉ đi chơi với các bạn nữ, người đời không thể giật tít và tình dục hóa việc này. Nhưng sau này tôi mới biết rằng họ có thể và họ sẽ làm như vậy”.

Nhiều khán giả cũng lên tiếng phản đối việc suy đoán xu hướng tính dục của người nổi tiếng hay bất cứ cá nhân nào, vì hành động này có thể khiến họ cảm thấy khó xử.