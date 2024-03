"Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng" không lọt top phim chuyển thể hay nhất của Netflix

HHT - Là dự án được đặt nhiều kỳ vọng của Netflix, thế nhưng để xếp chung mâm với những live-action chất lượng như "Kurouni Kenshin", "Alice in Borderland" hay "One Piece" thì "Avatar: The Last Airbender" vẫn còn kém xa.

* Danh sách được xếp hạng dựa trên thang điểm của trang phê bình Rotten Tomatoes.

"Kurouni Kenshin": Live-action được đánh giá cao nhất (100%)

Rurouni Kenshin (tựa Việt: Lãng Khách Kenshin) lấy bối cảnh xã hội đầy hỗn loạn vào cuối thời kỳ Edo, đầu triều đại Minh Trị. Cốt truyện chính theo chân một “kẻ lang thang” tên Himura Kenshin (Takeru Satoh thủ vai), anh từng được gọi là Hitokiri Battōsai - sát thủ rút kiếm với tốc độ nhanh nhất và giết đối thủ chỉ sau một nhát chém. Sau khi cuộc chiến Bakumatsu kết thúc, Kenshin lang thang khắp vùng nông thôn Nhật Bản để giúp đỡ những người yếu thế và xem đây là một sự chuộc tội cho những vụ thảm sát mà anh từng gây ra.

Series Rurouni Kenshin gồm 5 phần phim trải dài từ năm 2012 đến 2021. Ba phần đầu gồm Rurouni Kenshin: Origins, Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno (Đại Hỏa Kyoto) và Rurouni Kenshin: The Legend Ends (Kết Thúc Huyền Thoại) gặt hái được nhiều thành công trên màn ảnh rộng.

Netflix tham gia vào thương hiệu này ở hai phần cuối Rurouni Kenshin: The Final (Hồi Kết) và Rurouni Kenshin: The Beginning (Khởi Đầu), song hành cùng Warner Bros. Pictures. Hiện cả 5 phần phim đều được Netflix mua bản quyền phát hành trực tuyến.

Chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng của tác giả Nobuhiro Watsuki, Rurouni Kenshin live-action được khen bởi kịch bản sát nguyên tác và hình ảnh ấn tượng, vì đạo diễn Keishi Otomo dựng phim đề cao các yếu tố thị giác. Trong manga, tác giả cũng xây dựng các trận chiến trong từ kiến thức kiếm thuật trong thực tế nên những cảnh hành động lên phim không bị gượng ép, thiếu tính chân thật do sự can thiệp của kỹ xảo. Rurouni Kenshin được đánh giá là một trong những live-action chuyển thể thành công nhất của điện ảnh Nhật Bản.

Trò chơi sinh tồn lừng danh "Alice in Borderland" (85%)

Alice in Borderland (tựa Việt: Thế Giới Không Lối Thoát) ra mắt khán giả với hai phần phim Alice in Borderland (2020) và Alice in Borderland Retry (2022), chuyển thể dựa trên loạt truyện tranh cùng tên của tác giả Haro Aso. Phim xoay quanh chàng trai Ryohei Arisu (Kento Yamazaki thủ vai) nhạy bén, thông minh, nhưng lại nghiện game và mất cảm hứng với cuộc sống thực tại.

Bỗng một ngày, Arisu cùng hai người bạn thân bị lạc đến thế giới song song. Tại đây, họ cùng những người khác buộc phải tham gia các trò chơi sinh tử để tồn tại. Khi thắng, người chơi sẽ nhận được "visa" gia hạn sự sống, lúc visa hết hạn cũng là lúc họ phải chịu án tử.

Nguyên tác Alice In Borderland vốn đã nổi danh là tác phẩm sinh tồn "đỉnh cao" trong giới manga Nhật. Netflix đã không gây thất vọng khi giữ các yếu tố kinh dị vừa đủ cùng những cảnh hành động gây cấn, giật gân. Kịch bản có đôi nét sáng tạo so với nguyên tác để phù hợp dung lượng, tuy nhiên người hâm mộ xác nhận phim vẫn giữ đúng tinh thần truyện tranh gốc.

Alice In Borderland nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem về cốt truyện, kỹ xảo hình ảnh, đồng thời lọt Top 10 bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần một Alice In Borderland cũng đem về các danh hiệu đạo diễn, quay phim, kỹ xảo và hình ảnh xuất sắc nhất tại giải Hàn Lâm Sáng Tạo Châu Á 2021 (Asian Academy Creative Awards). Trong một thời gian dài, Thế giới không lối thoát trở thành biểu tượng của dòng phim thể loại sinh tồn ở Châu Á.

"One Piece" - kho báu mới của Netflix (85%)

One Piece (Tựa Việt: Đảo Hải Tặc) là cái tên live-action “hot” nhất trên nền tảng Netflix trong năm 2023. Chuyển thể từ truyện tranh bán chạy cùng tên của Oda Eiichiro, phim kể về cuộc hành trình chinh phục kho báu vĩ đại “One Piece” của băng hải tặc Mũ Rơm do Monkey D. Luffy làm thuyền trưởng. Mùa một chỉ mới đi được phần đầu của manga, khi Luffy vừa chiêu mộ được kiếm sĩ Zoro (Arata Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Sanji (Taz Skylar) và Usopp (Jacob Gibson) vào nhóm, giăng buồm tiến đến đại hải trình.

Về độ phủ sóng, One Piece xuất hiện tần suất cao trên các trang truyền thông quốc tế, là đề tài được bàn luận sôi nổi trong thời gian đang và sau phát sóng. Không chỉ nhận phản ứng tích cực từ khán giả, live-action Đảo Hải Tặc còn được giới chuyên môn công nhận và đánh giá cao. Phim được được bảo chứng “độ tươi” với 95% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes và 8.5/10 điểm trên chuyên trang IMDb 8.5/10. Với những thành công trên, One Piece nhanh chóng được ví von là “con cưng” hay “kho báu mới” của Netflix.

Nguyên nhân thành công của One Piece chủ yếu đến từ cốt truyện bám sát nguyên tác, hiệu ứng kỹ xảo đẹp và tạo hình, tính cách dàn diễn viên phù hợp với mô tả của manga gốc. Được biết, One Piece live-action là một trong những series truyền hình đắt đỏ nhất với kinh phí 18 triệu USD mỗi tập, vượt qua cả thương hiệu đình đám Game of Thrones của nhà HBO.

Là dự án chuyển thể mới nhất của Netflix, thế nhưng Avatar: The Last Airbender (Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng) đã không nối tiếp được thành công của các "đàn anh" như kỳ vọng. Với 59% điểm "cà chua thối" trên chuyên trang Rotten Tomatoes, Avatar: The Last Airbender là một tác phẩm được lòng khán ít nhiều nhưng lại không được giới phê bình đánh giá cao.

Dù cải thiện được một số hạn chế của bản điện ảnh (2010), Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng (2024) vẫn tồn tại những nhược điểm lớn như lạm dụng kỹ xảo quá đà, nhịp phim quá nhanh và chưa khai thác đủ tinh thần của nguyên tác.