The Trunk: Gong Yoo, Seo Hyun Jin đầy mê hoặc, phá bỏ "bóng ma" trong rương xa xỉ

HHT - Trong "The Trunk", nhân vật nào cũng méo mó và bị chi phối bởi quá khứ tăm tối. Bộ phim khởi đầu với bầu không khí nặng nề và ngột ngạt như thể ai đó bị nhốt trong một chiếc rương, khép lại với tràn ngập ánh sáng dịu dàng khi được thoát khỏi và tự mình đập bỏ nó.

The Trunk dựa trên tiểu thuyết cùng tên. Noh In Ji (Seo Hyun Jin) là Phó Giám đốc cũng là nhân viên xuất sắc của NM - công ty làm dịch vụ hôn nhân bí mật. Han Jeong Won (Gong Yoo) là người chồng hợp đồng thứ 5 của cô. Anh bước vào cuộc hôn nhân với In Ji nhằm cứu vãn hôn nhân thực tế của mình với Lee Seo Yeon (Jung Yun Ha).

Khung hình đẹp u ám và bí bách

The Trunk có cách kể bằng hình ảnh đầy nghệ thuật và đẹp như một tựa phim điện ảnh dù là một dự án chỉ chiếu trên nền tảng OTT. Tông màu lạnh, ám xanh trong xuyên suốt 8 tập phim tạo nên bầu không khí u ám, nặng nề, bí ẩn. Cách dựng bối cảnh, góc quay cũng làm tăng tính ẩn dụ và giúp người xem cảm nhận được sự khó chịu, lẫn chuyển biến trong tâm lý nhân vật.

Noh In Ji có thói quen chèo kayak vào buổi sáng, cảm thấy mình như hòn đảo cô độc. Cô luôn canh cánh vì cho rằng bản thân là người gián tiếp hại chết bạn mình nên xung quanh cô luôn là khói sương bủa vây. Hay khi góc máy chuyển tới bối cảnh căn biệt thự của Han Jeong Won, đối lập với suy nghĩ về một nơi rộng lớn, xa hoa thì màu phim và góc máy khiến người xem cảm thấy nó trống rỗng nhưng rất bí bách. Chiếc cầu thang xoắn ốc xuất hiện giống như những ám ảnh quá khứ mãi bủa vây, quẩn quanh trong tiềm thức của Han Jeong Won.

Đạo diễn Kim Kyu Tae như đưa người xem vào một chiếc rương hay kiện hành lý (trunk) tối tăm để qua đó cảm nhận sự ngột ngạt giống với nhân vật. Sự kết hợp của âm thanh cũng bổ trợ cho cách biểu đạt tâm lý nhân vật, như đoạn riff guitar, tiếng leng keng đèn trùm chói tai, ám ảnh hay tiếng đàn êm dịu hơn khi những tâm hồn Jeong Won, In Ji được cứu rỗi.

Độ tương phản mạnh của ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên giống như một tia hy vọng thoát khỏi sự giam cầm của chiếc rương. Tới cuối phim, màu sắc của The Trunk thay đổi hoàn toàn khi chuyển qua tông vàng của nắng ấm, đại diện cho nội tâm đã được chữa lành hoàn toàn và rực sáng của Han Jeong Won, Noh In Ji.

Nhịp phim thách thức kiên nhẫn người xem

The Trunk đem tới một góc nhìn mới của thể loại hợp đồng, dịch vụ hôn nhân. Đó là cuộc hôn nhân này do chính vợ cũ của Han Jeong Won sắp xếp, mà mục đích là để khiến anh càng đeo bám, khao khát quay lại với cô. The Trunk đi rất chậm, tập trung khai thác vào diễn biến tâm lý của từng nhân vật chính, phụ. Nhờ thế, các tình tiết khắc họa tính cách, nội tâm nhân vật được làm chỉn chu, rõ nét.

Nhưng nhịp phim chậm chính là sự thách thức kiên nhẫn của người xem. Không khí của The Trunk đã rất nặng nề, u ám, tốc độ chuyển biến chậm có thể làm khán giả cảm thấy mệt mỏi để xem tiếp. Nhưng cũng không thể tua nhanh tình tiết phim vì The Trunk kể theo lối phi tuyến tính và phải tới khoảng 1/3 chặng đường, khán giả mới có thể nhận ra điều này.

Chi tiết hiện tại và quá khứ đan xen tạo nên chiều sâu cho phim, khơi gợi sự tò mò của khán giả, nhưng cũng rối rắm và đôi khi làm phim thiếu liền mạch. Người xem buộc phải để ý cẩn thận để không bỏ lỡ chi tiết kết nối, hay để tránh rơi vào "bẫy" của đạo diễn, biên kịch.

Diễn xuất mê hoặc cứu phim

Gong Yoo và Seo Hyun Jin có một màn trở lại ấn tượng với The Trunk khi diễn xuất và "phản ứng hóa học" của bộ đôi đã níu chân khán giả khỏi sự mệt mỏi vì nhịp phim quá chậm.

Gong Yoo đem tới một Han Jeong Woo hết bị ám ảnh bởi quá khứ chứng kiến mẹ bị bố bạo hành, tới rơi vào u uất khi tự đổ lỗi cho bản thân đã hại Seo Yeon và con khi thấy cô lao xuống đường để sảy thai. Ban đầu, Jeong Woo trông như một chú cún yếu ớt chỉ biết bám víu vào Seo Yeon để sống qua ngày. Anh bài xích, xa cách với "vợ hợp đồng" In Ji. Nhưng rồi ánh mắt của anh dành cho cô dần thay đổi khi Noh In Ji nói ra và thấu hiểu tâm tư của anh, là mảnh ghép hoàn hảo cho tâm hồn vụn vỡ, khuyết thiếu của anh.

Seo Hyun Jin "xử gọn" In Ji phức tạp, hấp dẫn. Noh In Ji vừa kiên cường vừa dễ bị tổn thương. Cô bước vào NM với mục đích trả thù cho cuộc hôn nhân không thành với Seo Do Ha. Tổn thương đó đã biến cô thành người âm trầm, lạnh lùng, làm việc như một cỗ máy kết hôn hoàn hảo.

Từng giai đoạn chuyển biến tâm lý của In Ji được Seo Hyun Jin thể hiện tinh tế qua ánh mắt, cách nhả thoại khi để tâm tới cảm nhận của Jeong Woo, hay khi bật khóc nhưng phải nén tiếng thật khẽ để anh không nghe thấy lúc biết Seo Yeon cài máy quay lén vào chiếc đèn chùm - giống với cách người cha tàn độc đã làm với mẹ anh năm đó...

Không thể không dành lời tán dương cho Jung Yun Ha - người vào vai Lee Seo Yeon, góp phần đẩy cao trào và độ hấp dẫn của The Trunk. Cô mang đến một Seo Yeon khí chất và có khả năng thao túng tới rợn người. Từ người bạn trai thời Đại học, Han Jeong Won hay "chồng hợp đồng" Yoon Ji Oh đều phục tùng và bị cô mê hoặc. Seo Yeon là một nhân vật quyến rũ nhưng cũng gây ức chế nhất phim. Ở khía cạnh yếu đuối, dao động, khuất phục của người phụ nữ này, Jung Yun Ha cũng tạo cú chuyển mượt ở phần kết.

Chiếc rương rơi xuống đáy hồ ở đầu phim và cái tên The Trunk là một cú lừa để khán giả nghĩ nó là vật trung tâm. Nhưng thực tế, chiếc rương lại là hình ảnh ẩn dụ. Cả bộ phim, nhân vật nào cũng mang một chiếc rương như vậy - bên trong là "bóng ma" quá khứ, nỗi đau mà họ bó buộc, kiềm nén, vỏ ngoài là sự lộng lẫy, xa xỉ, mà chỉ có chính mình mới có thể tự mình mở ra, đối diện và "giải thoát".