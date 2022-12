Thế tử Seongnam (Dưới Bóng Trung Điện) bùng nổ danh tiếng, nhận hơn 20 lời mời đóng quảng cáo

HHT - Moon Sang Min - Thế tử trong bộ phim "Dưới Bóng Trung Điện" đang là gương mặt được nhiều khán giả yêu thích nhờ ngoại hình điển trai, diễn xuất chắc tay. Danh tiếng thăng hạng, Sang Min được nhiều thương hiệu săn đón không phải điều lạ.

Moon Sang Min vào vai Seongnam Đại quân, con trai thứ hai của Trung điện Im Hwa Ryeong (Kim Hye Soo thủ vai), trong bộ phim Dưới Bóng Trung Điện. Seongnam là một trong những nhân vật được yêu mến nhất bộ phim không chỉ bởi ngoại hình điển trai, mà còn vì tính cách "ngoài lạnh, trong nóng". Seongnam được Sang Min thổi hồn hoàn hảo nhờ diễn xuất tự nhiên. Khán giả đồng cảm với một "Thế tử điện hạ" luôn phải gồng gánh trọng trách quốc gia, bảo vệ mẹ và các em.

Truyền thông Hàn đưa tin, danh tiếng thăng hạng của Sang Min giúp anh thu về hơn 20 lời mời hợp tác từ các công ty khác nhau. Awesome Ent - công ty chủ quản của nam diễn viên xác nhận: "Moon Sang Min nhận được nhiều lời mời từ các thương hiệu thời trang, trò chơi, bánh, đồng hồ, giáo dục..." Theo Awesome, Sang Min đã được chọn làm người mẫu đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm I'm From và đang chuẩn bị cho các hoạt động quảng bá khác nhau.

Sang Min bước chân vào giới giải trí với vai trò người mẫu. Năm 2019, anh ra mắt với tư cách diễn viên trong web-drama 4 Reasons Why I Hate Christmas, đảm nhận vai chính Yeom Sejin, sau đó là vai phụ. My Name là phim truyền hình đầu tiên Sang Min tham gia diễn xuất. Tuy nhiên, phải đến khi hóa thân thành Seongnam Đại quân của Under the Queen's Umbrella (Dưới Bóng Trung Điện), tên tuổi của Sang Min mới đến gần hơn với công chúng.

Sau thành công với Dưới Bóng Trung Điện, khán giả đặt kỳ vọng cao vào những lần thể hiện mới của Sang Min trong các dự án phim tiếp theo. Giữ vững phong độ, trau dồi diễn xuất và cần thêm một chút may mắn trong khâu chọn kịch bản, Moon Sang Min sẽ trở thành ngôi sao sáng trong thế hệ diễn viên mới của màn ảnh Hàn.