Cung đấu Hàn “Dưới Bóng Trung Điện”: Xứng tầm 20 năm Kim Hye Soo trở lại phim cổ trang

HHT - Ngay sau khi lộ diện trong tập mới nhất của "The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ", chàng ca sĩ Gen Z chủ nhân hit "Head In The Clouds" - Hayd đã nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả Việt Nam.

HHT - Trở về từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Happier Than Ever, The World Tour", Billie Eilish đang tận hưởng thời gian với gia đình và bạn bè. Mới đây, ngôi sao Gen Z bị bắt gặp ăn tối cùng Jesse Rutherhood - thủ lĩnh ban nhạc The Neighbourhood, làm dấy lên tin đồn cặp sao đang hẹn hò.