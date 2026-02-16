Thêm một trường đại học tốp đầu cả nước bỏ xét tuyển khối C00 từ năm 2026

HHTO - Trong phương án tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội chính thức ngừng xét tuyển tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí). Quyết định này khiến dư luận và thí sinh quan tâm, trong bối cảnh nhiều trường đại học lớn liên tiếp điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, thu hẹp dần cơ hội đối với thí sinh khối Xã hội.

Theo thông tin công bố, năm 2026 Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 2.150 sinh viên cho các ngành đào tạo chính quy. Nhà trường áp dụng hai phương thức tuyển sinh chính gồm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, trong đó tỷ lệ chỉ tiêu dành cho xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp chiếm khoảng 60%.

Điểm đáng chú ý trong phương án tuyển sinh năm nay là việc trường chính thức bỏ tổ hợp xét tuyển C00 (Văn, Sử, Địa) - tổ hợp từng được sử dụng trong hai năm gần đây, đặc biệt ở ngành Tâm lý học. Cùng với đó, tổ hợp B08 (Toán, Tin học, tiếng Anh) cũng không còn được áp dụng trong mùa tuyển sinh 2026.

Thay vào đó, Trường Đại học Y Hà Nội điều chỉnh và bổ sung một số tổ hợp xét tuyển mới nhằm phù hợp hơn với định hướng đào tạo và yêu cầu chuyên môn. Bên cạnh các tổ hợp truyền thống như A00 (Toán, Lí, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh) và D01 (Toán, Văn, tiếng Anh), nhà trường bổ sung thêm các tổ hợp A01 (Toán, Lí, tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, tiếng Anh) và D10 (Toán, Địa lí, tiếng Anh).

Việc mở rộng các tổ hợp có môn tiếng Anh được cho là phù hợp với xu hướng đào tạo và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y khoa.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Động thái bỏ xét tuyển khối C00 của Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra trong bối cảnh nhiều trường đại học lớn trên cả nước cũng đang điều chỉnh mạnh phương thức và tổ hợp tuyển sinh. Xu hướng chung là giảm dần các tổ hợp thuần xã hội, ưu tiên những tổ hợp có các môn khoa học tự nhiên hoặc ngoại ngữ nhằm bảo đảm nền tảng kiến thức cho chương trình đào tạo chuyên sâu.

Việc một trường đại học y khoa hàng đầu cả nước không còn xét tuyển tổ hợp C00 được đánh giá là phù hợp với đặc thù ngành đào tạo. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra không ít băn khoăn cho thí sinh khối xã hội, đặc biệt là những thí sinh từng kỳ vọng vào các ngành học có tính giao thoa như tâm lý học trong lĩnh vực Y - Sức khỏe.

Trong bối cảnh các trường liên tiếp thay đổi tổ hợp xét tuyển, thí sinh được khuyến cáo cần chủ động theo dõi thông tin tuyển sinh chính thức, sớm điều chỉnh kế hoạch học tập và lựa chọn tổ hợp phù hợp để tránh bị động trong kỳ tuyển sinh năm 2026.