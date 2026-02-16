Những điểm mới trong Quy chế tuyển sinh năm 2026, teen cần lưu ý những gì?

HHTO - Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố Quy chế tuyển sinh năm 2026 cho các ngành đào tạo trình độ Đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng với một số điểm điều chỉnh so với Dự thảo được đưa ra trước đó.

Thí sinh chính thức chỉ được đăng ký 15 nguyện vọng

Theo Quy chế tuyển sinh năm 2026, các thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng khi xét tuyển Đại học, số lượng đã được tăng lên 5 so với Dự thảo. Các trường đào tạo nhóm ngành các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1-5.

Điều chỉnh chính thức này khiến nhiều teen lo ngại sẽ bị thu hẹp lựa chọn khi xét tuyển thay vì số lượng nguyện vọng không giới hạn ở những năm về trước. Tuy nhiên, các luồng ý kiến khác đồng tình với quy định mới này, nhắc nhở teen cần phải định hình hướng đi trong tương lai rõ hơn để tránh tình trạng chọn "nhầm" ngành học.

Điểm sàn xét học bạ chính thức là 15 điểm

Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT, tổ hợp xét tuyển sẽ phải xét điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ của tối thiểu ba môn, trong đó bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển. Điểm thay đổi đáng chú ý là thí sinh phải có mức điểm thi tốt nghiệp THPT tối thiểu là 15/30 thì mới đủ điều kiện xét tuyển học bạ, mức này đã giảm 1 điểm so với Dự thảo đã được công bố.

Điểm cộng chỉ còn tối đa 3/30 điểm

Quy định về điểm cộng cũng được đông đảo phụ huynh và học sinh quan tâm trong thời gian gần đây. Cụ thể, điểm cộng xét tuyển Đại học được chia làm 3 loại: điểm thưởng với thí sinh đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia, Olympic quốc tế nếu không dùng quyền xét tuyển thẳng (tối đa 3 điểm); điểm xét thưởng với nhóm có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt (tối đa 1,5); điểm khuyến khích với nhóm có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế (tối đa 1,5). Giống với Dự thảo được đưa ra trước đó, nếu thí sinh có nhiều điểm cộng, tổng mức tối đa vẫn là 3/30.

Cần lưu ý là các chứng chỉ chỉ được quy đổi một lần thành điểm cộng hoặc điểm môn Ngoại ngữ. Theo Bộ GD&ĐT, quy định này bỏ việc một thành tích được tính hai lần, giảm ưu thế của thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, tạo sự công bằng khi xét tuyển vào Đại học.