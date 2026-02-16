Đồng Tháp: Teen THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu "nhảy lửa" như biểu diễn phép thuật

HHTO - Phần thi nhảy lửa theo khối của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đồng Tháp gây sốt mạng xã hội trong thời gian gần đây bởi những màn trình diễn “cực phẩm” đến từ chính các bạn học sinh trong trường.

Mạng xã hội những ngày qua tràn ngập các clip ghi lại những màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt đến từ các bạn học sinh. Trong đó, teen cầm những vật dụng gắn led, thực hiện những vũ đạo đều “tăm tắp” xoay quanh lửa trại, kết hợp cùng dàn âm thanh sôi động. Màn trình diễn ấn tượng đến mức khiến cộng đồng mạng tò mò các bạn đang thực hiện “nghi thức phép thuật” gì.

Hàng loạt đoạn clip ghi lại khoảnh khắc các bạn học sinh trình diễn led xung quanh lửa trại khiến netizen vô cùng tò mò. Clip:@baokhangg261008.

Netizen ngay lập tức "lùng sục" in-tư của ngôi trường này và biết được khoảnh khắc mãn nhãn làm “rần rần” cõi mạng chính là phần thi nhảy lửa theo khối - một trong những chuỗi hoạt động Hội Trại Xuân DIEUNIVERSE 2026 của trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đồng Tháp, vừa diễn ra trong hai ngày 9/2 và 10/2.

Các đoạn clip trong đêm trại khi được "lên sóng" TikTok đã thu về vô số lượt tim và chia sẻ, netizen cũng được một phen “sởn gai ốc” vì màn trình diễn của teen không thua kém gì các show quốc tế như Super Bowl. Mỗi phần thi trọn vẹn là cả một quá trình luyện tập ngày đêm của các bạn học sinh để đem đến những tiết mục "cực phẩm".

Phần thi của teen được ví như màn trình diễn của show quốc tế Super Bowl. Ảnh: Truyền thông NQD.

Phía dưới phần bình luận, netizen để lại nhiều lời khen ngợi: “Mãn nhãn vô cùng”, “Không đọc caption còn tưởng là Olympics, đẹp chấn động!”, “Mấy bạn học chuyên gì cũng dám làm. Học hay chơi cũng đều tới nơi!”, “Hiệu ứng ngang ngửa concert luôn ấy!”,...

Bên những ngọn lửa cháy cao hừng hực, teen cùng quây quần bên nhau, thực hiện những động tác thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại tạo hiệu ứng sân khấu vô cùng lộng lẫy. Khoảnh khắc ấy còn minh chứng cho một tuổi trẻ rực rỡ không hoang phí, làm nên một kỷ niệm khó quên trong chặng đường ba năm thanh xuân của các bạn, không những "học hết mình còn chơi hết sức".

Teen quây quần bên nhau, thắp cao lên ngọn lửa trại. Ảnh: Truyền thông NQD.

Hội trại vì thế đã trở thành niềm tự hào to lớn của các bạn học sinh dưới mái trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, thôi thúc teen “phương xa” luôn mong ngóng để trở về hằng năm. Bên cạnh phần thi nhảy lửa, hội trại còn có những hoạt động thú vị khác cũng thu hút không kém như: Trang trí cổng trại Xuân, Phiên chợ Xuân, Trò chơi dân gian, Mô phỏng kỳ họp Liên Hợp Quốc...