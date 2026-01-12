Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Khánh Vân khoe nhan sắc dịu dàng với áo dài Tết của NTK Lê Thanh Hòa

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hoa hậu Khánh Vân làm người mẫu giới thiệu BST áo dài Tết Bính Ngọ 2026 của NTK Lê Thanh Hòa. Nàng hậu khoe nhan sắc xinh đẹp cùng các thiết kế nổi bật, không hổ danh là Người đẹp Áo dài của nhiều cuộc thi nhan sắc.

Hoa hậu Khánh Vân rất có duyên với tà áo dài, cô từng đăng quang Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2013 và hai lần đoạt danh hiệu Người đẹp Áo dài tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Áo dài cũng là cảm hứng chính cho thiết kế trang phục dân tộc Khánh Vân mang đến Miss Universe 2020.

khanh-van11.jpg
khanh-van10.jpg
khanh-van9.jpg
khanh-van8.jpg

Mỗi năm, đặc biệt vào thời điểm gần Tết Nguyên đán, Hoa hậu Khánh Vân lại tung ra một vài bộ ảnh với áo dài truyền thống. Năm nay, nàng hậu xuất hiện khá sớm với bộ ảnh áo dài đến từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Các mẫu thiết kế dựa theo áo dài truyền thống, cách tân ở phần cổ và eo, mang đến vẻ đẹp nữ tính.

khanh-van6.jpg
khanh-van7.jpg
﻿khanh-van4.jpg
khanh-van5.jpg

Hoa hậu Khánh Vân diện các mẫu áo dài có màu sắc trơn, không hoạ tiết, được may từ lụa Mã Châu mượt mà, đẹp nổi bật. Nàng hậu lựa chọn phụ kiện như hoa cài đầu, nơ đính trên tóc và hoa tai cùng tông màu, tạo nên tổng thể thống nhất vô cùng hút mắt.

khanh-van3.jpg
khanh-van2.jpg
khanh-van1.jpg
khanh-van.jpg

Sau khi kết hôn, Hoa hậu Khánh Vân giữ nhịp hoạt động khá ổn định nhưng chọn hình ảnh chín chắn và cân bằng hơn. Cô vẫn góp mặt tại các sự kiện thời trang, show giải trí và một số hoạt động liên quan đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, song song với việc dành nhiều thời gian cho gia đình. Trên mạng xã hội, nàng hậu chia sẻ cuộc sống đời thường nhẹ nhàng, tích cực, cho thấy một giai đoạn viên mãn cả về tinh thần lẫn sự nghiệp.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Khánh Vân #áo dài #Tết 2026 #Lê Thanh Hòa #nhan sắc #Nguyễn Trần Khánh Vân #Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Xem thêm

Cùng chuyên mục